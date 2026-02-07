إيران تلوح بتفعيل «الردع البحري» مع تصاعد التهديدات العسكرية الأمريكية

نقلت وكالة «فارس» الإيرانية، السبت، عن تقديرات استراتيجية احتمال لجوء طهران إلى تفعيل خيارات «الردع البحري» في حال تصاعد التهديدات العسكرية، بالتزامن مع ازدياد التحركات العسكرية الأميركية وتعزيز الوجود البحري في محيط المياه الجنوبية لإيران.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة استخدام قدرات الحرب البحرية بالألغام في الخليج العربي ومضيق هرمز، واصفةً إياها بإحدى الأدوات الأكثر فاعلية في فرض قيود عملياتية على الأساطيل المعادية.

وأضافت أن التطورات التي شهدتها منظومة الدفاع البحري الإيراني خلال السنوات الأخيرة جعلت من الحرب بالألغام عنصرًا محوريًا في استراتيجية الردع، لما توفره من زيادة كلفة العمليات العسكرية، والحد من حرية مناورة القوات المعادية، وخلق حالة من عدم اليقين في البيئة العملياتية.

وأكدت «فارس» أن التقييمات العسكرية ترجّح تنفيذ سيناريو زرع الألغام ضمن بنية ردع متعددة الطبقات في حال تطورت الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة.

ويأتي ذلك عقب مفاوضات عُقدت بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط، في أول جولة محادثات منذ الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع رئيسية في البرنامج النووي الإيراني خلال الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي.