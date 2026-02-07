نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

يحرص كثير من مرضى السكري على صيام شهر رمضان، لكن الصيام قد يشكل تحديًا صحيًا إذا لم يتم بشكل مدروس.

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

ووفقًا لموقع International Diabetes Federation، فإن الالتزام بنصائح غذائية وطبية محددة يساعد مرضى السكري على الصيام بأمان وتقليل مخاطر انخفاض أو ارتفاع السكر في الدم.

وتشير الهيئات الطبية العالمية إلى أن قرار الصيام يجب أن يتم بعد استشارة الطبيب، خاصة لمرضى السكري من النوع الأول، أو المصابين بمضاعفات مزمنة.

نصائح أساسية لمرضى السكري أثناء الصيام

أما مرضى السكري من النوع الثاني، فيمكن لبعضهم الصيام مع الالتزام بالإرشادات الصحية، ومن أبرز النصائح لمرضى السكري أثناء الصيام:

ـ استشارة الطبيب قبل رمضان:

تعديل جرعات الإنسولين أو أدوية السكري

تقييم مستوى السكر التراكمي

تحديد مدى أمان الصيام لكل حالة

ـ عدم تخطي وجبة السحور:

السحور يقلل خطر انخفاض السكر

يُفضل تأخيره قدر الإمكان

اختيار أطعمة بطيئة الامتصاص

ـ اختيار أطعمة صحية في الإفطار:

ينصح الخبراء بالتركيز على:

الحبوب الكاملة

الخضروات الطازجة

البروتينات قليلة الدهون

التقليل من الحلويات والمقليات

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

ـ مراقبة مستوى السكر بانتظام:

قياس السكر لا يُفطر

يجب القياس قبل الإفطار، وبعده بساعتين

التوقف عن الصيام فورًا في حالة الهبوط أو الارتفاع الشديد

ـ شرب كميات كافية من الماء:

توزيع شرب الماء بين الإفطار والسحور

تجنب العصائر المحلاة والمشروبات السكرية

ـ تجنب المجهود البدني الشاق:

ممارسة نشاط خفيف بعد الإفطار

تجنب التمارين القوية أثناء ساعات الصيام.

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

متى يجب الإفطار فورًا

ويوصي الأطباء بالإفطار فورًا في الحالات التالية:

ـ انخفاض السكر أقل من 70 ملغ/دل

ـ ارتفاع السكر أكثر من 300 ملغ/دل

ـ الشعور بدوخة شديدة أو تعرق أو تشوش

وتشدد المؤسسات الطبية العالمية على أن الصيام ليس إلزاميًا طبيًا إذا كان يشكل خطرًا على صحة مريض السكري، وأن الحفاظ على الصحة مقدم على الصيام.