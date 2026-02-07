الوزير: فتح مرحلة جديدة من الدائري الإقليمي أمام حركة المرور قبل شهر رمضان

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية بمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة الطريق في المسافة من تقاطع الطريق الإقليمي مع مع السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع الإسكندرية الصحراوي ، بحضور اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد الوزير لمتابعة المشروعات واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق ورؤساء الشركات المنفذة.

تابع الوزير خلال هذه المسافة، تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتي تقاطعه مع طريق بلبيس، وكذلك أعمال تحويل الرصف الاسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع الاسكندرية الصحراوي لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية تأمينا لسلامة مستخدمي الطريق

زياده عوامل الأمن والسلامة بالطريق

ووجه الوزير بزياده عوامل الأمن والسلامة بالطريق وخاصه في اماكن العمل الجاري تنفيذ اعمال الصيانة بها واماكن التحويلات والاهتمام باعمال النيوجرسي لفصل الحركة بالاتجاهين وغلق فتحات النيوجرسي التي تؤدي إلى الخروج او الدخول للطريق الدائري الإقليمي بشكل عشوائي من المناطق الزراعية او السكنية وكذلك تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيريه والضوئية على مدار الساعة واماكن العمل وكذلك التنسيق مع وزاره الداخلية بشان تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات والميكروباصات سواء في هذا الطريق او كافه طرق الجمهورية سواء في أماكن الأكمنة الثابتة او بوابات الرسوم وتسيير دوريات متحركة من المرور وعناصر تامين الطرق لإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه والإلتزام بقواعد المرور بما يساهم في زياده معدلات السلامة والأمان على هذا الطريق وكافة طرق الجمهورية وكذلك التنسيق مع المرور لتوعية السادة ملاك الشاحنات بعدم تسيير الشاحنة على الطرق المصرية الا من خلال سائقين حاصلين على رخصة قيادة واجتياز تحليل المخدرات والتأكد التام من السلامة الفنية للشاحنات.

كما تم التأكيد على انعقاد لجنة مشكلة من المختصين من كل من وزارة النقل والإدارة العامة للمرور والشركات المنفذة الأربعاء القادم للتصديق على المسافة التي سيتم فتحها أمام حركة المرور قبل بداية شهر رمضان المبارك تيسيرا على مستخدمي الطريق .

جدير بالذكر أن الطريق الدائري الإقليمي مفتوح حاليا من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق إسكندرية الصحراوى والذى لم يغلق لتكون الحركة مفتوحة فى الاتجاهين من تقاطع الإقليمي مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع الإسكندرية الزراعي ومغلق مؤقتا للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتي تقاطعه مع الإسكندرية الزراعي .

كما تجدر الاشارة الى انه يجري تنفيذ خطه زمنيه مضغوطة لنهو الطريق بالكامل بطول كم على قطاعات مختلفة على ان تكون اولى تلك القطاعات هي المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع محور الضبعة الجاري تنفيذ اعمال الصيانة بها بطول 152 كم مع الاستمرار في إجراء صيانة عاجلة بشكل دوري لكافة قطاعات الطريق الأخرى كما يتم تحويل طريق الخدمه من الرصف الاسفلتي الي الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتي تقاطعه مع طريق بلبيس وكذلك اعمال تحويل الرصف الاسفلتي للطريق الرئيسي الى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتي تقاطعه مع محور الضبعة لتحمل الاحمال والكثافات المرورية العالية تأمينا لسلامه مستخدمي الطريق.