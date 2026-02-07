قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزير: فتح مرحلة جديدة من الدائري الإقليمي أمام حركة المرور قبل شهر رمضان

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية بمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة الطريق في المسافة من تقاطع الطريق الإقليمي مع مع السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع  الإسكندرية الصحراوي ، بحضور اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري  والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد الوزير لمتابعة المشروعات واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق ورؤساء الشركات المنفذة.

تابع الوزير خلال هذه المسافة، تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتي تقاطعه مع طريق بلبيس، وكذلك أعمال تحويل الرصف الاسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع الاسكندرية الصحراوي لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية تأمينا لسلامة مستخدمي الطريق

 زياده عوامل الأمن والسلامة بالطريق   

ووجه الوزير بزياده عوامل الأمن والسلامة بالطريق   وخاصه في اماكن العمل الجاري تنفيذ اعمال الصيانة بها واماكن التحويلات والاهتمام باعمال النيوجرسي لفصل الحركة بالاتجاهين وغلق فتحات النيوجرسي التي تؤدي إلى الخروج او الدخول للطريق الدائري الإقليمي بشكل عشوائي من المناطق الزراعية او السكنية وكذلك تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيريه والضوئية على مدار الساعة واماكن العمل  وكذلك التنسيق مع وزاره الداخلية بشان تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات والميكروباصات سواء  في هذا الطريق او كافه طرق الجمهورية سواء في أماكن الأكمنة الثابتة او بوابات الرسوم وتسيير دوريات متحركة من المرور وعناصر تامين الطرق لإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه والإلتزام بقواعد المرور بما يساهم في زياده معدلات السلامة والأمان على هذا الطريق وكافة طرق الجمهورية وكذلك التنسيق مع المرور لتوعية السادة ملاك الشاحنات بعدم تسيير الشاحنة على الطرق المصرية الا من خلال سائقين حاصلين على رخصة قيادة واجتياز تحليل المخدرات والتأكد التام من السلامة الفنية للشاحنات.

كما تم التأكيد على انعقاد لجنة مشكلة من المختصين من كل من وزارة النقل والإدارة العامة للمرور والشركات المنفذة الأربعاء القادم للتصديق على المسافة التي سيتم فتحها أمام حركة المرور قبل بداية شهر رمضان المبارك  تيسيرا على مستخدمي الطريق .

جدير بالذكر أن الطريق الدائري الإقليمي مفتوح حاليا  من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق إسكندرية الصحراوى والذى لم يغلق لتكون الحركة مفتوحة فى الاتجاهين من تقاطع الإقليمي مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع   الإسكندرية الزراعي ومغلق مؤقتا   للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتي تقاطعه مع الإسكندرية الزراعي .

كما تجدر الاشارة الى انه يجري  تنفيذ خطه زمنيه مضغوطة لنهو الطريق بالكامل بطول  كم على قطاعات مختلفة على ان تكون اولى تلك القطاعات هي المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع محور الضبعة الجاري تنفيذ اعمال الصيانة بها بطول 152 كم مع الاستمرار في إجراء صيانة عاجلة بشكل دوري لكافة قطاعات الطريق الأخرى كما يتم  تحويل طريق الخدمه من الرصف الاسفلتي الي الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتي تقاطعه مع طريق بلبيس وكذلك اعمال تحويل الرصف الاسفلتي للطريق الرئيسي الى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتي تقاطعه مع محور الضبعة لتحمل الاحمال والكثافات المرورية العالية تأمينا لسلامه مستخدمي الطريق.

مهندس كامل الوزير الصناعة النقل الطريق الدائري الإقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

اللاعب

دقائق حاسمة في الملعب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة لاعب المنوفية

برشلونة

صراع القمة يشتعل في الليجا .. برشلونة يتمسك بالصدارة وريال مدريد يترقّب التعثر في جولة صعبة

تشييع جثامين الضحايا

في جنازة واحدة.. القصة الكاملة لوفاة 4 أطفال في حادث أبو فانا بالمنيا |فيديو وصور

بالصور

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد