وزارة النقل تستعرض أحدث أعمال المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا| صور

استعرضت وزارة النقل أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري، في إطار خطة تطوير ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتنفذ وزارة النقل المشروع على مساحة تقارب 776 ألف متر مربع، بطول رصيف يبلغ 1100 متر وعمق 17 مترًا، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، ونفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة، بينما تم البدء في أعمال البنية الفوقية للمحطة.

ومن المخطط أن تستوعب المحطة طاقة تداول تصل إلى نحو 500 ألف حاوية سنويًا، إضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بنحو 7 ملايين طن سنويًا، بما يسهم في رفع كفاءة ميناء سفاجا وتعزيز قدرته التنافسية على خريطة الموانئ الإقليمية والدولية.

بوابة لوجيستية لتنمية الصعيد

ويأتي تنفيذ محطة «سفاجا 2» ضمن الممر اللوجيستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد 7 ممرات لوجيستية دولية تنفذها مصر حاليًا، بهدف دعم حركة التجارة وربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات.

وتُعد المحطة بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد، إذ تسهم في خدمة الأنشطة التعدينية بمنطقة المثلث الذهبي، ودعم أعمال التصدير والاستيراد، والاستفادة من مشروعات التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بميناء سفاجا، إلى جانب جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية والصناعات التحويلية.

ربط بالممرات والقطار الكهربائي السريع

كما تسهم المحطة في تعظيم نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية، حيث سيرتبط ميناء سفاجا بـ الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، بما يساعد على تخفيف الضغط على شبكة الطرق، خاصة في محافظات قنا وأسيوط وأسوان والأقصر.

وسبق أن تم توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2»، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز قدرة الموانئ المصرية على جذب خطوط الملاحة والتجارة الدولية.