وزارة النقل تروج لجذب الصادرات بالخط الملاحى الرورو

دعت وزارة النقل ، اتحادي الصناعات والغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية المصرية، وكافة المصدرين والمستوردين، ورجال الأعمال؛ إلى الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي "الرورو" لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا، ومنها إلى أوروبا والعكس، وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة؛ لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل الوزارة لخط الرورو بين ميناءي دمياط و تريستا الإيطالي، وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي؛ لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية.

وذكرت الوزارة أن الخط الذي يعد ممرا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، يساهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

وأشارت إلى تمتع خط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، حيث تم تخفيض رسوم المواني من 26050 دولارا إلى 3250 دولارا للرحلة (بقيمة خصم تقدر بنسبه 88%)، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف (X RAY) لصالح المشروع.

كما تم في إطار الربط الآلي بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي، التي تحتوي على (بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان - بيانات تفصيلية للشاحنين)، بالإضافة إلى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، مع اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسم التجارة والنقل بالأمم المتحدة، وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل (جيد/تالف).

كما تتضمن مميزات الخط، التعاون الجمركي بين الجانبين، حيث تم الحصول على منحة الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين جمارك البلدين، وإصدار المنشور الجمركي لخط الرورو المصري الإيطالي، واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حال فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة، بما في ذلك سلامة محتوى الحاوية، وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر سهولة.

ولفت بيان وزارة النقل إلى أنه بعد انضمام مصر لاتفاق فيينا 1968 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023، تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم، وتم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط، واعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة إلى تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد و 350 دولارا أمريكيا لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي، فضلا عن التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقا.

وفيما يتعلق بالبضائع المنقولة على الخط، فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها بالإضافة إلى موانئ (الإسكندرية – بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط.

يذكر أن مواعيد خط الرورو أسبوعيا من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي: (وصول السفينة الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا، ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحا يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحا يوم الاثنين من كل أسبوع، ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، ويتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي تصل تباعا لميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات بريا إلى المُدن الهولندية المختلفة وإنجلترا وبلجيكا.