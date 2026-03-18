شاهد| لكزس IS موديل 2026 الجديدة

أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس IS موديل 2026 ، وتنتمي IS لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

محرك لكزس IS موديل 2026 الجديدة

تستمد سيارة لكزس IS موديل 2026 الجديدة قوتها من محرك 3500 سي سي، وتنتج قوة 311 حصان، وعزم دوران 380 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6 ثواني .

مواصفات لكزس IS موديل 2026 الجديدة

زودت سيارة لكزس IS موديل 2026 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية LED، وخاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية، وبها مصابيح أمامية كاملة LED بثلاث عدسات في الفئات الأعلى، وبها جنوط رياضية مقاس 18 بوصه، وبها جناح خلفي باللون الأسود في فئة F Sport، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، دعم Apple CarPlay لاسلكي، ودعم Android Auto سلكي، وشاحن لاسلكي Qi، ومدخلين USB Type-C، وبها ميزة تشغيل المحرك عن بعد .

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس IS موديل 2026 الجديدة بها، تكييف أوتوماتيك بتحكم منفصل للسائق والراكب، ومقاعد بكسوة جلد صناعي، وبها تهوية للمقاعد الأمامية، وبها عجلة قيادة مع مبدلات سرعة، وبها فتحة سقف، وبها ذاكرة لمقعد السائق، وتطعيمات خشبية للطبلون والأبواب، وإضاءة ترحيبية بشعار لكزس، وبها كاميرات محيطية 360 درجة، وبها نظام صوت Pioneer مكون من 10 سماعات، وبها تحذير التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، ومثبت سرعة متكيف، ونظام مساعد البقاء في المسار مع تحذير مغادرة المسار، ومراقبة النقاط العمياء .

سعر لكزس IS موديل 2026 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة لكزس IS موديل 2026 الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 213 ألف ريال سعودي .

الفئة الأولي من سيارة لكزس IS موديل 2026 الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 225 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس IS موديل 2026 الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 247 ألف ريال سعودي .