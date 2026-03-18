باقة سيارات هاتشباك مستعملة بـ 400 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل كورسا، وجيلي باندينو، ونيسان تيدا، ودايو جوليت، وهيونداي جيتز .

أوبل كورسا موديل 2013

تحصل سيارة أوبل كورسا موديل 2013 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 128 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة أوبل كورسا موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

جيلي باندينو موديل 2015

تستمد سيارة جيلي باندينو موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة جيلي باندينو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان تيدا موديل 2010

تنقل قوة سيارة نيسان تيدا موديل 2010 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 179 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة نيسان تيدا موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو جوليت موديل 1999

تمكنت سيارة دايو جوليت موديل 1999 من قطع مسافة 166 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة دايو جوليت موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي جيتز موديل 2010

تباع سيارة هيونداي جيتز موديل 2010 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 131 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة هيونداي جيتز موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حب حالة السيارة الفنية .