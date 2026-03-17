دايهاتسو تيريوس كروس أوفر بـ 700 ألف جنيه| صور

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

دايهاتسو تيريوس موديل 2014

وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايهاتسو تيريوس موديل 2014، وتنتمي تيريوس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات دايهاتسو تيريوس موديل 2014 الخارجية

تظهر سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2014 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تيريوس، وتم تثبيت شعار شركة تيريوس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات أمامية وخلفية للزجاج، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك دايهاتسو تيريوس موديل 2014

تحصل سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2014 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة دايهاتسو تيريوس موديل 2014 الداخلية

زودت مقصورة سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2014 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر دايهاتسو تيريوس موديل 2014

يبلغ سعر سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

الجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .