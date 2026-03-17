الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

مواد كيميائية.. هل تضر فضلات الطيور بطلاء السيارة؟

عزة عاطف

تشكل فضلات الطيور خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على طلاء السيارات يتجاوز كونه مجرد مظهر غير لائق حيث تؤكد الدراسات العلمية أن هذه الفضلات تحتوي على مواد كيميائية معقدة يمكنها تدمير الطبقات الواقية للطلاء في وقت قياسي. 

ويعود أصل هذه الكائنات إلى سلالات الديناصورات وهو ما يفسر القوة الأكالة لفضلاتها التي تتطلب تدخلًا سريعًا بمجرد ملامستها لسطح السيارة لتجنب حدوث أضرار دائمة يصعب معالجتها لاحقًا بطرق التلميع التقليدية.

الكيمياء وراء الضرر وتأثير حمض اليوريك

السبب الرئيسي في خطورة فضلات الطيور هو احتواؤها على حمض اليوريك بتركيزات عالية تجعل درجة حموضتها تتراوح بين 3 و4.5 درجة مما يجعلها مادة أكالة قادرة على اختراق الطبقة الشفافة التي تحمي طلاء السيارة. 

وبمجرد وصول هذا الحمض إلى طبقة اللون الأساسية يبدأ في إحداث ما يعرف بالنقش الحمضي وهو تآكل مجهري يغير من نسيج الطلاء ويجعله يبدو باهتًا أو محفورًا بشكل دائم لا يمكن إصلاحه إلا عبر إعادة طلاء الجزء المتضرر.

دور الحرارة والشمس في تسريع التفاعل الكيميائي

تعد أشعة الشمس المحفز الأكبر لهذا التفاعل الكيميائي المدمر حيث تسبب الحرارة تمدد طلاء السيارة وزيادة نفاذيته مما يسمح للحمض بالتغلغل بعمق أكبر. 

ومع جفاف الفضلات تحت الشمس تنكمش وتلتصق بقوة بالسطح الممدد وعندما تبرد السيارة في المساء ينكمش الطلاء حول هذه الفضلات الجافة مما يؤدي إلى تشوه دائم في المظهر الخارجي. 

وفي الأيام الحارة جدا قد يبدأ هذا الضرر في التكون خلال أقل من 10 دقائق فقط من سقوط الفضلات على السطح.

مخاطر الخدوش الميكانيكية الناتجة عن الرمال

تحتوي فضلات الطيور في كثير من الأحيان على بقايا صلبة من الحصى الصغير والرمال التي تبتلعها الطيور لمساعدتها في عملية الهضم. 

وعند محاولة مسح هذه الفضلات وهي جافة باستخدام قطعة قماش جافة يتحول الأمر إلى عملية صنفرة عشوائية لسطح السيارة مما يترك خدوشًا دقيقة دائرية تظهر بوضوح تحت الإضاءة القوية وتفقد الطلاء لمعانه الطبيعي وتزيد من صعوبة عمليات العناية بالسيارة.

طرق الحماية الفعالة والإزالة الآمنة

تتطلب حماية الطلاء اتباع خطوات وقائية تبدأ بالإزالة الفورية للفضلات باستخدام كميات وافرة من الماء لتليينها تمامًا قبل اللجوء للمسح اللطيف باستخدام قطعة قماش ميكروفايبر مشبعة بالماء. 

ويفضل دائما وضع طبقات حماية مثل الشمع أو السيراميك التي تعمل كحائط صد يمتص الحموضة قبل وصولها للطلاء الأصلي مما يمنح مالك السيارة وقتًا إضافيًا للتصرف. 

كما يمكن استخدام المياه الغازية في الحالات الطارئة لأن الكربنة تساعد بفعالية في تفتيت المادة الحمضية وتسهيل إزالتها دون ترك أثر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

ترشيحاتنا

تعمير وإسكان

بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان ومستشفى الناس

القس أندريه زكي ومفتي الجمهورية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ مفتي الجمهورية بقرب حلول عيد الفطر المبارك.. صور

المطران جورج شيحان

المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر ويشيد بدوره في إرساء السلام بالمنطقة

بالصور

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟

طبق جديد.. طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي
طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي
طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد