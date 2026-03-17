مواد كيميائية.. هل تضر فضلات الطيور بطلاء السيارة؟

تشكل فضلات الطيور خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على طلاء السيارات يتجاوز كونه مجرد مظهر غير لائق حيث تؤكد الدراسات العلمية أن هذه الفضلات تحتوي على مواد كيميائية معقدة يمكنها تدمير الطبقات الواقية للطلاء في وقت قياسي.

ويعود أصل هذه الكائنات إلى سلالات الديناصورات وهو ما يفسر القوة الأكالة لفضلاتها التي تتطلب تدخلًا سريعًا بمجرد ملامستها لسطح السيارة لتجنب حدوث أضرار دائمة يصعب معالجتها لاحقًا بطرق التلميع التقليدية.

الكيمياء وراء الضرر وتأثير حمض اليوريك

السبب الرئيسي في خطورة فضلات الطيور هو احتواؤها على حمض اليوريك بتركيزات عالية تجعل درجة حموضتها تتراوح بين 3 و4.5 درجة مما يجعلها مادة أكالة قادرة على اختراق الطبقة الشفافة التي تحمي طلاء السيارة.

وبمجرد وصول هذا الحمض إلى طبقة اللون الأساسية يبدأ في إحداث ما يعرف بالنقش الحمضي وهو تآكل مجهري يغير من نسيج الطلاء ويجعله يبدو باهتًا أو محفورًا بشكل دائم لا يمكن إصلاحه إلا عبر إعادة طلاء الجزء المتضرر.

دور الحرارة والشمس في تسريع التفاعل الكيميائي

تعد أشعة الشمس المحفز الأكبر لهذا التفاعل الكيميائي المدمر حيث تسبب الحرارة تمدد طلاء السيارة وزيادة نفاذيته مما يسمح للحمض بالتغلغل بعمق أكبر.

ومع جفاف الفضلات تحت الشمس تنكمش وتلتصق بقوة بالسطح الممدد وعندما تبرد السيارة في المساء ينكمش الطلاء حول هذه الفضلات الجافة مما يؤدي إلى تشوه دائم في المظهر الخارجي.

وفي الأيام الحارة جدا قد يبدأ هذا الضرر في التكون خلال أقل من 10 دقائق فقط من سقوط الفضلات على السطح.

مخاطر الخدوش الميكانيكية الناتجة عن الرمال

تحتوي فضلات الطيور في كثير من الأحيان على بقايا صلبة من الحصى الصغير والرمال التي تبتلعها الطيور لمساعدتها في عملية الهضم.

وعند محاولة مسح هذه الفضلات وهي جافة باستخدام قطعة قماش جافة يتحول الأمر إلى عملية صنفرة عشوائية لسطح السيارة مما يترك خدوشًا دقيقة دائرية تظهر بوضوح تحت الإضاءة القوية وتفقد الطلاء لمعانه الطبيعي وتزيد من صعوبة عمليات العناية بالسيارة.

طرق الحماية الفعالة والإزالة الآمنة

تتطلب حماية الطلاء اتباع خطوات وقائية تبدأ بالإزالة الفورية للفضلات باستخدام كميات وافرة من الماء لتليينها تمامًا قبل اللجوء للمسح اللطيف باستخدام قطعة قماش ميكروفايبر مشبعة بالماء.

ويفضل دائما وضع طبقات حماية مثل الشمع أو السيراميك التي تعمل كحائط صد يمتص الحموضة قبل وصولها للطلاء الأصلي مما يمنح مالك السيارة وقتًا إضافيًا للتصرف.

كما يمكن استخدام المياه الغازية في الحالات الطارئة لأن الكربنة تساعد بفعالية في تفتيت المادة الحمضية وتسهيل إزالتها دون ترك أثر.