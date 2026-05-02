قصف إسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة جنوب سوريا وسط تصاعد التوترات

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ ضربات جوية استهدفت مواقع في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، في أحدث تصعيد تشهده المنطقة الحدودية مع هضبة الجولان.

وذكرت الوكالة أن القصف طال محيط بلدة كودنا، إضافة إلى منطقة تل أحمر الشرقي، دون أن تقدم في حصيلتها الأولية معلومات دقيقة حول الخسائر البشرية، بينما أشارت إلى وقوع أضرار مادية في المواقع المستهدفة.

وتأتي هذه الضربات في إطار سلسلة من العمليات التي تنفذها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، والتي تقول تل أبيب إنها تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية مرتبطة بجهات معادية، في حين تعتبرها دمشق “اعتداءات متكررة على السيادة الوطنية”.

وتكتسب محافظة القنيطرة أهمية خاصة؛ نظراً لقربها من خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان؛ ما يجعلها نقطة حساسة تشهد توترات متكررة بين الجانبين.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن الضربات، في حين جددت وسائل إعلام سورية التأكيد على استمرار “الاعتداءات الإسرائيلية” في المنطقة.

ويرى مراقبون أن وتيرة هذه الضربات تعكس استمرار حالة الاحتكاك غير المباشر في الجنوب السوري، وسط تداخلات إقليمية معقدة، ما يُبقي احتمالات التصعيد قائمة، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود.

ويبقى الوضع في جنوب سوريا مفتوحاً على مزيد من التطورات؛ في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة، واستمرار العمليات العسكرية المتقطعة في مناطق التماس.