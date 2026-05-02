إيران: طرحنا مبادرة لإنهاء الحرب والكرة في ملعب أمريكا

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن طهران قدمت إلى باكستان مقترحاً يهدف إلى إنهاء "الحرب المفروضة" على إيران بصورة نهائية، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف أن "الكرة باتت الآن في ملعب الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن أمام واشنطن خيارين: إما تبني مسار الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم السبت، أن 48 سفينة تم تغيير مسارها خلال العشرين يوماً الماضية، في إطار تطبيق إجراءات تهدف إلى ضمان الالتزام بالحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأوضحت القيادة، في منشور عبر منصة "إكس"، أنها نشرت صورة للسفينة الحربية الأمريكية USS New Orleans أثناء إبحارها في بحر العرب، مشيرة إلى أن الصورة التقطت بتاريخ 28 أبريل، وذلك ضمن العمليات الجارية في سياق الحصار البحري.