البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يلتقي كهنة الإيبارشيّة في اجتماعهم الدوري

التقى اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشيّة البطريركية، في اجتماعهم الدوري، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، تلاها محاضرة بعنوان "بين القانون الكنسي والأحوال الشخصية للمسيحيين"، تضمنت عرض القانون، ومناقشة من الآباء الكهنة.

تلا ذلك، لقاء أبوي بين صاحب الغبطة، وأبنائه الكهنة، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التفاني في الخدمة، كما اطمئن على كافة أحوال كنائس الإيبارشيّة، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.