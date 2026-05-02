موقف حسام حسن من ضم حسين الشحات لقائمة المنتخب في كأس العالم

كشف الإعلامي خالد الغندور أن مستوى حسين الشحات خلال الفترة الماضية، وغيابه المتكرر عن المشاركة مع الأهلي في بعض المباريات، قد يؤثر على فرص تواجده في القائمة.

وقال الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن حسين الشحات ضمن دائرة المتابعة في منتخب مصر، لكن فرص انضمامه ليست كبيرة في الوقت الحالي، مع استمرار تقييم حالته الفنية قبل حسم القرار النهائي.

استعدادا للمونديال.. موعد مباراة منتخب مصر و روسيا الودية



يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة روسيا في لقاء ودي استعدادا لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 28 مايو في اطار برنامج الإعداد لكأس العالم 2026 الذي ينطلق يونيو المقبل، على استاد العاصمة الإدارية “استاد مصر”

و سيسافر المنتخب يوم 30 مايو إلي أمريكا استعدادا للمونديال، علي أن يخوض مباراة ودية أخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية.



