جامعة عين شمس تكرم النائب محمد أبو العينين| أحمد موسى يعرض تقريرا مفصلا عن الفعالية

عرض الإعلامي احمد موسى، تقريرا عن تكريم جامعة عين شمس للنائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط ونائب رئيس مركز كميت للتحكيم الدولي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “القانون والطاقة” الذي نظمته كلية الحقوق، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء الدوليين.

وأكد النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن قطاع الطاقة لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبح جزءًا من منظومة قانونية واستثمارية دولية معقدة، تتداخل فيها المصالح الوطنية مع القواعد الدولية، وتُبنى فيها القرارات على أسس قانونية دقيقة.

واستعرض النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته في مؤتمر “القانون والطاقة”، والذي عرضه الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، حيث أكد أبو العينين أن موقف مصر ثابت، يقوم على رفض تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته، والدفاع عن حقوقه المشروعة في إطار القانون الدولي ومبادئ العدالة.

وأوضح أبو العينين عن غزة، مؤكدًا أن ما يحدث في القطاع يوضح عجز منظومة القانون الدولي، ويكشف عن فجوة واضحة بين النصوص والتطبيق، في ظل استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية، كما أن القضية الفلسطينية أصبحت اختبارًا حقيقيًا لضمير العالم، في وقت يغيب فيه التطبيق الفعلي للقانون الدولي، وتُفرض فيه موازين القوة على حساب العدالة.

وتساءل عن الدور الدولي، قائلًا: أين دور المؤسسات الدولية؟ ولماذا لا يتم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة على أرض الواقع وأكد أنه لا حل للقضية الفلسطينية سوى بإقامة دولة مستقلة، مشددًا على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر، وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية.

وأشار إلى أن الشعوب لن تقبل باستمرار منطق القوة، وأن إنسانية العالم ستفرض في النهاية عودة القانون الدولي إلى مساره الطبيعي.

