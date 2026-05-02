شركة تنمية الريف المصري: نستهدف زراعة مليون فدان خلال الفترة القادمة

أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، أنه يتم العمل على تطبيق نتائج البحث العلمي بشكل عملي لإحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة.



وقال عمرو عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك أسمدة تستهدف تحسين خصائص المياه وخواص التربة ".

وتابع عمرو عبد الوهاب :" طبقا للبرامج التخطيطية التي وضعناها في تجربة زراعة القمح الذي يتحمل الملوحة وسنبدأ بمساحة لن تقل عن 30 ألف فدان ".

واكمل عمرو عبد الوهاب :" نستهدف زراعة القمح على مختلف درجات الملوحة ونستخدم تقنيات البحث العلمي "، مضيفا:" القطاع الخاص له دور إيجابي في تنمة الريف المصري وزيادة مساحات الرقعة الزراعية ".

ولفت عمرو عبد الوهاب :" نستهدف الوصول إلى زراعة مليون فدان في مختلف أنحاء الجمهورية وحاليا تخطينا النصف مليون فدان زراعة ونستهدف في 2030 تحقيق الهدف الأساسي للوصول لزراعة مليون فدان ".

