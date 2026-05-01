الوزراء: حياة كريمة تعزز تمكين المرأة بالريف المصري وتدعم دورها التنموي

يُعد تمكين المرأة أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الشامل وتعزيز مسار التنمية المستدامة، وهو ما أولته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتمامًا خاصًا، لا سيما في دعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا.

وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على جهود المبادرة في تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بقرية حنون التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، باعتبارها إحدى القرى المستهدفة ضمن المبادرة.

ويُبرز مقطع الفيديو ما شهدته القرية من جهود في تدريب وتأهيل السيدات الريفيات لسوق العمل، من خلال إكسابهن مهارات متخصصة في عدد من الحرف التراثية والمشغولات اليدوية، مثل صناعة الجلود والخياطة والتطريز، وذلك من خلال مركز "استدامة" بالقرية.

يأتي إنشاء مركز "استدامة" ضمن مشروعات "حياة كريمة"، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار تكامل الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتستهدف المبادرة من خلال المركز تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الريفية، عبر توفير فرص تدريب وتشغيل تتناسب مع طبيعة احتياجاتها وظروفها الأسرية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز دورها كشريك فاعل في تحقيق التنمية داخل الريف المصري.

ورصد مقطع الفيديو إشادة عدد من السيدات المستفيدات، بما لمسنه من تحسن ملموس في أوضاعهن المعيشية، نتيجة إتاحة فرص التدريب والتشغيل، الأمر الذي وفر لهن مصدر دخل مستدام، وأسهم في دعم أسرهن ورفع مستوى دخولهن.