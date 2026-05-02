بدء موسم توريد القمح في دمياط

بدأت مديريه التموين والتجارة الداخلية بدمياط باشراف مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بدمياط ، بالمتابعة اليومية و المراقبة لعمليات استلام القمح، و فحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة حيث تم تشكيل لجان برئاسة التموين و التجارة الداخلية خاصة بأستلام الاقماح مكونة من هيئة سلامة الغذاء و الزراعة و اللجنة المسوقة و الجمعية القبانية ( الوزان ) كأعضاء فى اللجنة.

تتراوح الأسعار هذه السنه بناءا على درجة النقاء حيث تم تحديد سعر 2500 جنيه لأردب القمح درجة نظافة 23.5، و 2450 جنيه للأردب درجة نظافة 23، و 2400 جنيه للاردب درجة نظافة 22.5، وتسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى محافظة دمياط

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بأن السداد الفوري لمستحقات المزارعين خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد، لضمان تحقيق العائد السريع للموردين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بإنشاء غرف عمليات مركزية بالمديرية للمتابعة اليومية لأعمال التوريد و حصر الكميات التى يتم توريدها يومياً .

كما تم تفعيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية التابعة التى بها لجان و نقاط إستلام الأقماح لمتابعة عمليات التوريد و العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المزارعين.

واكد وكيل الوزارة مجدى عبدالكريم أن توريد القمح يدعم الأمن الغذائي و الاعتماد على الإنتاج المحلي و تقليل الاستيراد من الخارج.