متابعة التمريض بمستشفيات دمياط لتعزيز جودة الأداء والالتزام بمعايير مكافحة العدوى

قامت إدارة التمريض بمديرية الصحة بدمياط بتنفيذ مرور ميداني على عدد من المنشآت الصحية وذلك تحت رعاية السيد الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط وبإشراف فادية محمود مدير اداره التمريض بالمديرية.

شمل المرور ،مستشفى حميات دمياط، مستشفى رأس البر المركزي، ومستشفى دمياط العام، بالإضافة إلى وحدات ومراكز الرعاية الأولية وهي: وحدة السنانية، وحدة المنازلة، وحدة عزب النهضة، وحدة شطا، مركز حضري ثان بإدارة دمياط، مركز حضري أول بدمياط، ووحدة شط جريبة.



وتركز المرور على متابعة مستوى الأداء التمريضي، ومدى الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، والتأكد من توافر المستلزمات.

وجاء ذلك إلى جانب تقييم انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.