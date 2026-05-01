متابعة المستشفيات والوحدات الصحية بدمياط لضمان جودة الخدمات الطبية





قام فريق إدارة متابعة المديريات بمديرية الشؤون الصحية بدمياط بتنفيذ عدد من الجولات الإشرافية على مستشفى كفر البطيخ المركزي، ووحدة الاربعين التابعة لإدارة فارسكور الصحية، ووحدتي المياسرة وكفر تقي التابعتين لإدارة الزرقا الصحية، ووحدات كفر شحاتة وكفر المنازلة والسوالم التابعة لإدارة كفر سعد الصحية.

وذلك في إطار الحرص على متابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالمعايير والإجراءات المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

كما تم خلال المرور رصد بعض الملاحظات والعمل على تلافيها فورًا، مع التأكيد على رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الانضباط بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطنين.

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية بدمياط استمرار جهودها في المتابعة الميدانية الدورية لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بكافة الوحدات والمنشآت الصحية.

