تطوير مخازن الطعوم ورفع كفاءة الخدمات الوقائية بصحة دمياط

تفقدت الدكتورة أماني القرش وكيل مديرية الصحة بدمياط للشئون الوقائية، مكتب الصحة بمركز كفر سعد ومراجعة شهادات المواليد والوفيات ومراجعة نظام التسجيل المميكن

والمرور علي مخزن الطعوم بكفر سعد والبدء في أعمال التطوير وذلك تمهيداً لاعتماد مخزن الطعوم والأمصال “GSDP” في إطار التطوير المستمر للمنظومة الصحية بالمديرية.

كما تم المرور علي مكتب التطعيمات وتم مراجعة نسبة التغطية و التنبيه علي الاعلان عن مواعيد الجلسات وعمل صفحه للرعاية و يتم استدعاء المتأخرين عن التطعيم و ذلك في ضوء حرص وزارة الصحه علي التطعيمات الروتينية لجميع الأطفال.



جدير بالذكر أن منظومة التطعيمات مميكنة بالكامل حتي يتمكن الطفل من التطعيم في اي مكتب ويظهر علي السيستم فوراً.

كما تم المرور علي عيادة الاسنان والمعمل والتاكد من توافر المستلزمات والتآكيد علي تذليل اي عقبات لخدمة المريض

و يأتي ذلك في إطار تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

