هشام حنفي: الأهلي يفتقد للعب الجماعي في الفترة الأخيرة

أكد هشام حنفي، لاعب النادي الأهلي السابق، أن فريقه يمتلك القدرة على حسم مواجهة القمة أمام نادي الزمالك رغم تراجع النتائج مؤخرًا، مشددًا على أن “الأهلي لا يُؤمَن” في مثل هذه المواجهات الكبرى.



وأوضح خلال ظهوره في برنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه خالد الغندور، أن الفريق أضاع فرصًا ثمينة بعد رفضه استغلال تعثر المنافسين، خاصة بعد تعادل الزمالك أمام إنبي، معتبرًا أن الخسارة أمام بيراميدز كانت قاسية وأثرت على مشوار المنافسة.

وأضاف أن الجماهير باتت تشعر بصعوبة تحقيق الفوز في القمة، في ظل تراجع الفاعلية الهجومية، حيث يعاني الفريق من أزمة تهديفية واضحة باستثناء تألق محمود حسن تريزيجيه.

وأشار إلى أن الأهلي مطالب بعدم التفريط في المركز الثاني لضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، مؤكدًا أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال قائمة بشرط تحقيق الفوز على الزمالك.

وتطرق حنفي إلى الجوانب الفنية، موضحًا أن الأهلي يجيد الضغط المبكر كما حدث أمام بيراميدز، لكنه يفتقد اللمسة الأخيرة.

كما شدد على ضرورة التركيز الدفاعي وتجنب استقبال أهداف مبكرة أمام الزمالك، الذي لن يلعب بتحفظ وسيسعى للفوز.

وعن التشكيل، يرى أن أحمد رمضان بيكهام قادر على تعويض غياب محمد هاني، بينما يفضل الدفع بشكري حال جاهزيته.