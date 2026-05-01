استعدادات خاصة لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

أكد اللواء شريف طلعت رئيس قطاع تأمين النشاط الرياضي، أن مواجهة الأهلي والزمالك ستظل هي قمة الكرة المصرية، متمنيًا خروج اللقاء بشكل مميز للغاية.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس على شاشة Modern Mti: أتمنى من الجميع التحلي بالروح الرياضية، وقمنا بالاستعداد بشكل جيد لتلك المباراة من أجل خروجها بشكل يليق بعراقة الكرة المصرية.

وأضاف: كل نادٍ لديه عشرين ألف متفرج، وتم توزيع التذاكر بالتساوي، وعدد مدرجات الثالثة يمين 16500 لجمهور الزمالك، ونفس الرقم لجمهور الأهلي في الثالثة شمال.

وواصل: قمنا بعمل بروفات خاصة لدخول الجماهير استعدادا لمباراة القمة، وتم تـحديد أماكن الدخول لكل جمهور، وقمنا بعمل مسارات خاصة لدخول كل جمهور إلى المدرجات بسهولة تامة.

وطالب شريف طلعت، جمهور الفريقين بالالتزام التام، وعدم اصطحاب أي أدوات قد يتم مصادرتها قبل دخولهم للمباراة.