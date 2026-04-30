ادعوا له بالرحمة.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر

توفي إلى رحمة الله تعالى عمرو النقلي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء في القطاع المصرفي، ترك خلالها بصمة واضحة في تطوير منظومة العمل البنكي وتعزيز خطط النمو والتوسع.

ويُعد الراحل من القيادات المصرفية البارزة، وشغل عددًا من المناصب المهمة في المجال المصرفي، وتمتع بخبرة واسعة أسهمت في دعم الأداء المؤسسي وتحقيق العديد من النجاحات خلال مشواره المهني.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد ومكان صلاة الجنازة وموعد ومكان العزاء لاحقًا.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.