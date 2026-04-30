الأخضر يلامس 54 جنيهًا.. ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم بالبنوك

شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال أول تعاملات المساء اليوم الخميس 30 أبريل 2026، ليواصل صعوده داخل البنوك، وسط متابعة واسعة من المتعاملين والمستوردين والمواطنين، بعد أن ارتفع الدولار بنحو 60 قرشًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار مساء أمس، في تحرك لافت يعكس تغيرات واضحة في سوق الصرف خلال الساعات الأخيرة.



سعر الدولار يصعد بقوة أمام الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي قفزة جديدة أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم، بعدما ارتفع متوسط سعره في معظم البنوك بمقدار 60 قرشًا مقارنة بمستويات الأمس، ليصل إلى مستويات جديدة.



ويأتي هذا الارتفاع في وقت يترقب فيه السوق اتجاهات سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، خاصة مع وجود عوامل اقتصادية محلية ودولية تؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار أمام الجنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار:

53.56 جنيه للشراء

53.66 جنيه للبيع

ويعكس هذا الارتفاع تغيرًا واضحًا في متوسط سعر الدولار الرسمي، في ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف، بالتزامن مع زيادة الطلب على العملة الأمريكية في بعض القطاعات.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل أقل سعر للدولار داخل البنوك اليوم:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

وذلك داخل البنك المصري الخليجي، بينما جاء ثاني أقل سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند:

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

كما بلغ السعر في البنك المصري لتنمية الصادرات:

53.53 جنيه للشراء

53.63 جنيه للبيع



متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى مثل:

قناة السويس، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول

نحو:

53.55 جنيه للشراء

53.65 جنيه للبيع

وهو ما يعكس حالة من التقارب في تسعير الدولار بين أغلب البنوك، مع فروق طفيفة مرتبطة بحجم الطلب والعرض في كل بنك.

الدولار في البنوك الكبرى

سجل الدولار في عدد من البنوك الكبرى الأخرى مثل:

الأهلي المصري، بنك مصر، الإسكندرية، HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الإسلامي، العربي الإفريقي الدولي، بنك التعمير والإسكان

مستوى:

53.57 جنيه للشراء

53.67 جنيه للبيع .

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر للدولار اليوم داخل بنك نكست عند:

53.67 جنيه للشراء

53.77 جنيه للبيع

فيما جاء ثاني أعلى سعر داخل البنك الأهلي الكويتي عند:

53.60 جنيه للشراء

53.70 جنيه للبيع

وهذه الأسعار تعكس الفروق الطفيفة بين البنوك تبعًا لحجم السيولة المتاحة والطلب على الدولار.

ارتفاع الاحتياطي النقدي رغم صعود الدولار

رغم هذا الصعود في سعر الدولار، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت 85 مليون دولار.

ويُعد هذا المستوى الأعلى في تاريخ الاحتياطي النقدي لمصر، وهو ما يشير إلى تحسن في قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي، رغم التحركات الحالية في سعر الدولار.

تحويلات المصريين بالخارج تواصل الصعود

في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ 20 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر يناير وحده بنسبة 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في يناير من العام الماضي.

وتُعد هذه التحويلات من أبرز مصادر النقد الأجنبي التي تساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز قدرة الدولة على إدارة سوق الصرف.



لماذا ارتفع الدولار رغم المؤشرات الإيجابية؟

رغم ارتفاع الاحتياطي النقدي وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، فإن الدولار ارتفع اليوم بفعل عدة عوامل، أبرزها:

زيادة الطلب على الدولار من بعض القطاعات التجارية والاستيرادية.

تحركات الأسواق العالمية بعد قرارات الفائدة الأمريكية.

تغيرات العرض والطلب داخل البنوك.

تحركات المستثمرين في أدوات الدين المحلية.

هذه العوامل مجتمعة تؤدي أحيانًا إلى ارتفاع مؤقت في سعر الدولار رغم وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية على المدى المتوسط.