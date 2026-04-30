زاد 60 قرشا.. الدولار يصعد في أول تعاملات المساء ويسجل 53.56 جنيه

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس 30-4-2026؛ على مستوى البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.

الدولار يصعد

وارتفع سعر الدولار بمقدار 60 قرشًا في يوم واحد بالمقارنة بما كان عليه مساء أمس الأربعاء.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث لسعر الدولار 53.5 جنيه داخل البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 53.56 جنيه للشراء و 53.66 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.97 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

وصل ثاني أقل سعر دولار 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 53.53 جنيه للشراء و 53.63 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 53.57 جنيه للشراء و 53.67 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب، HSBC، العربي الإفريقي الدولي،العقاري المصري العربي، ميد بنك، التنمية الصناعية، مصر، الأهلي المصري، التعمير والإسكان، أبوظبي الأول، الإسكندرية".

أعلى سعر

سجل أعلى سعر دولار 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع في بنك نكست.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 53.6 جنيه للشراء و53.7 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.