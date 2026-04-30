ممنوع التدخين .. قواعد وإرشادات حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية غدا

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب، في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قواعد وإرشادات دخول الحفل.

وجاءت قواعد وإرشادات حفل عمرو دياب، بالجامعة الأمريكية كما يلي:

تفتح الأبواب الساعة 3 مساءا، وتغلق 7 مساء.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة حرم خال من التدخين، فيرجى ترك جميع أدوات التدخين خارج الحرم.

ممنوع اصطحاب المأكولات والمشروبات.

لا يسمح بإعادة الدخول اذا تم الخروج من الحفل.

لا يسمح حول المواد القابلة للاشتعال أو الألعاب النارية أو أي مواد خطرة.

لا يسمح بدخول الأسلحة أو المواد الحادة.

لا يسمح بدخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

غير مسموح بدخول الكاميرات الإحترافية أو معدات التصوير والتسجيل.

حفل عمرو دياب

ويستعد الفنان عمرو دياب لإحياء أحدث حفلاته الغنائية المنتظرة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان “الحكاية” ، والتى من المقرر إقامتها يوم ١ مايو المقبل .

أحدث ألبومات عمرو دياب

من جهة أخرى، طرح عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “ابتدينا”، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي العربي بألبوم يضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية:

• خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي).

• يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم).

• ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي).

• ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي).

• دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم).

• شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي).

• ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي).

• يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما).

• هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم).

• حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم).

• بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي).

• ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم).

• خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي).

• قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم).

• إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي).