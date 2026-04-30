تفاصيل شروط وأركان الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

آية التيجي

في تطور طبي قد يمنح الأمل لآلاف المرضى حول العالم، أعلن باحثون عن نتائج مشجعة لعقار جديد لعلاج سرطان البنكرياس، أحد أخطر أنواع السرطان وأكثرها صعوبة في التشخيص والعلاج.

وأظهرت دراسة حديثة أن الدواء الجديد قد يضاعف معدلات البقاء على قيد الحياة، ويقلل خطر الوفاة بأكثر من الثلث، وفقا لمل نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُعرف سرطان البنكرياس بأنه من الأمراض الصامتة، إذ غالبًا ما يُكتشف في مراحل متأخرة بعد انتشار الورم، ما يجعل فرص العلاج محدودة.

وطور باحثون في جامعة نورث وسترن الأمريكية عقارًا يحمل اسم Elraglusib، وتم اختباره ضمن تجربة سريرية بالتزامن مع العلاج الكيميائي التقليدي.

وشملت الدراسة 233 مريضًا يعانون من سرطان البنكرياس المنتشر، أي الذي وصل إلى أجزاء أخرى من الجسم، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين:
مجموعة تلقت العلاج الكيميائي فقط
مجموعة تلقت العلاج الكيميائي مع الدواء الجديد

نتائج الدراسة

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين حصلوا على العقار الجديد كانت لديهم فرص بقاء أفضل مقارنة بالمجموعة الأخرى.

أبرز النتائج

وجاءت النتائح بأن متوسط البقاء على قيد الحياة وصل إلى 10.1 شهر مع العلاج الجديد، مقابل 7.2 شهر مع العلاج الكيميائي وحده، انخفاض خطر الوفاة بنسبة 38%، بقاء 44% من المرضى على قيد الحياة بعد عام مقابل 22% فقط في المجموعة الأخرى، بعد عامين، ظل 13% من مستخدمي الدواء الجديد أحياء، بينما لم ينجُ أي مريض في المجموعة الثانية

لماذا سرطان البنكرياس خطير؟

يُعد سرطان البنكرياس من أخطر السرطانات لأنه ينمو بصمت داخل الجسم دون أعراض واضحة في البداية، وغالبًا لا تظهر العلامات إلا بعد انتشار المرض.

وتشمل أعراض سرطان البنكرياس المتأخرة:
ـ فقدان الوزن غير المبرر
ـ ألم البطن أو الظهر
ـ اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)
ـ فقدان الشهية
ـ اضطرابات الهضم

عوامل تزيد خطر الإصابة

ويحذر الخبراء من أن بعض العوامل قد تزيد احتمالات الإصابة بسرطان البنكرياس، منها:
التدخين
السمنة
الإفراط في الكحول
النظام الغذائي غير الصحي
الالتهابات المزمنة
التقدم في العمر

الآثار الجانبية للعلاج الجديد

وأشارت الدراسة إلى أن الأعراض الجانبية كانت مشابهة للعلاج الكيميائي، ومنها:
انخفاض كرات الدم البيضاء
الإرهاق
تغيرات مؤقتة في الرؤية
وأكد الباحثون أن معظم الأعراض كانت قابلة للعلاج أو مؤقتة.

هل يمثل العلاج الجديد أملًا حقيقيًا؟

ويرى الباحثون أن النتائج تمنح تفاؤلًا حذرًا، لكنهم شددوا على ضرورة إجراء تجارب أوسع في المرحلة الثالثة قبل اعتماد العلاج رسميًا.

