أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط المتهم بقتل زوجته داخل قرية منيل عروس بمركز أشمون.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمقتل سيدة علي يد زوجها بقرية منيل عروس.

بالانتقال تبين قيام “ ي. ف ” 33 سنة عاطل بقتل زوجته “ اسماء. ف” 26 سنة بسكين أمام أطفالها ووالدتها.

وتبين أنه يوجد خلافات زوجية بينهم قامت علي إثرها الزوجة بترك المنزل والانتقال لمنزل أسرتها بصحبة أولادها أصحاب ال 6 سنوات وسنتين ونصف.

ذهب الزوج إلي زوجته لمحاولة إعادتها للمنزل وعند رفضها قام بطعنها بسكين أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها وفر هاربا.

وتمكنت قوات الشرطة بمركز أشمون من ضبط المتهم و بحوزته السكين المستخدم واعترف بارتكابه الواقعة.

فيما تم نقل الجثمان إلي مستشفي أشمون وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.