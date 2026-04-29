تموين المنوفية: تحرير 594 محضر وضبط 1.5 طن أرز وأعلاف مجهولة المصدر

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع الوحدات المحلية، حيث تم تحرير 594 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية موسعة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار خمسة أيام متتالية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، شملت 352 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ، و 242 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى .

وأوضح عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير 10 محاضر جنح بمركز منوف ضد أصاحب محلات بقالة لعدم الاعلان عن الاسعار بقصد التربح دون وجه حق وتم ضبط كمية قدرها 6 شكائر دقيق بلدي وعدد 40 شكارة نخالة بمركز أشمون ، كما تم ضبط طن ونصف أعلاف وأرز و220 علبة سجائر بشبين الكوم بدون مستندات مجهولة المصدر .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين