إزالة 15 حالة تعدٍ على أراضي طرح النهر بإجمالي مساحات 3197 متراً في المنوفية | صور

​تواصل رئاسة مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية بقيادة سامي سرور جهودها المكثفة للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات.

حيث أشرف على تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي طرح النهر بنطاق قرى (طملاي وشبشير طملاي).

و​تم تنفيذ الإزالة لعدد 15 حالة تعد بإجمالي مساحات بلغت 3197 متر مربع.

​ تمت الحملة بحضور نائب رئيس المركز والمدينه نهى الجمال ورئيس الوحدة المحلية بطملاي محروس مبروك وبمشاركة مسؤولي حماية نهر النيل، وبالتنسيق ومشاركة مركز شرطة منوف

​و​أكد رئيس المركز والمدينة أن نهر النيل خط أحمر ٫ مشدداً على استمرار المتابعة الدورية لمنع أي تعديات جديدة في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحرم النيل.