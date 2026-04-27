ضبط 15 طن أسمدة زراعية سائلة مجهولة المصدر في الشهداء بالمنوفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وبالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين، من ضبط كيان مخالف- يدار دون ترخيص- لتعبئة المخصبات الزراعية، وضبط 15 طن أسمدة زراعية سائلة مجهولة المصدر.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ للعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.

جاء ذلك، في سياق توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بمواصلة مكافحة الفساد، وضبط المتلاعبين في الأسمدة المدعمة ومنتجي الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة؛ لحماية المزارع من كل أوجه صور الغش التجاري.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات الموسعة؛ لتشديد الرقابة على الأسواق، حفاظا على قوت الفلاح المصري، والأمن الغذائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن ضد أي تلاعب.