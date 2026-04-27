بسبب خلافات مالية.. عامل ينهى حياة آخر في مدينة السادات بالمنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من القبض علي المتهم بإنهاء حياة عامل بمدينة السادات بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع عامل بمركز السادات بطعن نافذ.

وبالانتقال تبين قيام “ ي.م”25 سنة عامل مقيم بمدينة السادات بطعن عامل يدعي “ م، ع” 40 سنة مقيم كرداسة بالجيزة مما أدي إلي مصرعه في الحال.

وتبين نشوب مشادة كلامية بينهما تحولت الي مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهم وادعي المتهم قيام المجني عليه بالتعدي علي والدته بالضرب فقام بطعنه بسلاح أبيض.

فيما تم نقل المتوفي إلي مستشفي السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.