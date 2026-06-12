سحب نصف مليون سيارة فورد إكسبيدشن بسبب عيوب خطيرة

تواجه شركة فورد الأمريكية أزمة جديدة غير مألوفة في قطاع سلامة السيارات، حيث أعلنت رسميًا عن استدعاء ضخم يشمل ما يقرب من 550 ألف سيارة من طراز إكسبيدشن SUV، ولا يتعلق هذا الاستدعاء بخلل في المحرك أو منظومة المكابح كما تجري العادة، بل يعود إلى خطر غير متوقع يكمن داخل تصميم المقصورة الداخلية وتحديدًا في الكونسول الوسطي الذي بات يهدد الركاب بالإصابة بجروح قطعية مفاجئة.

تفاصيل العيب التصنيعي الغريب في فورد إكسبيدشن

بحسب التقارير الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، فإن المشكلة تتركز في الطرازات المنتجة بين عامي 2018 و2024، حيث تبين أن الطلاء الكرومي المحيط بالكونسول الوسطي يميل إلى التقشير والظهور على شكل فقاعات مع مرور الوقت والاستخدام اليومي، هذا التقشير يؤدي إلى تشكل حواف معدنية حادة للغاية تفاجئ السائق أو الركاب أثناء محاولة الوصول إلى حاملات الأكواب أو أجهزة التحكم، مما يرفع احتمالية التعرض لإصابات مباشرة أثناء القيادة.

ضحايا الحواف الحادة وقائمة الإصابات المسجلة

لم يعد الأمر مجرد فرضية نظرية، إذ رصدت الجهات التنظيمية والشركة حتى الآن نحو 65 إصابة موثقة تعرض لها ملاك هذه السيارات نتيجة الاحتكاك بتلك الأجزاء المقشرة، بالإضافة إلى تسجيل حادثة واحدة ارتبطت بشكل مباشر بتشتت انتباه السائق عقب تعرضه لقطع مفاجئ في اليد، وهو ما دفع فورد إلى تسريع خطوة الاستدعاء لحماية المستهلكين من هذا التهديد الصغير في حجمه والكبير في تأثيره على التركيز أثناء السير.

أزمة الانتظار الطويل حتى توفير الحل النهائي

رغم اعتراف الشركة بالمشكلة وخطورتها على سلامة الركاب، إلا أن الحل الجذري لن يكون متاحًا بشكل فوري، حيث أبلغت فورد الملاك بأن قطع الغيار المعدلة والمصنعة بمواد أكثر متانة لن تتوفر في مراكز الصيانة قبل حلول عام 2027، وخلال هذه الفترة الطويلة الممتدة لعدة أشهر، سيتعين على السائقين توخي الحذر الشديد والتعامل بحرص مع الأجزاء المحيطة بالكونسول لتجنب أي تخشيش أو إصابات جسدية لحين تبديل القطع المعيبة مجانًا.