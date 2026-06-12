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أمريكا تتخلى عن الناتو وتخفض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة للحلف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تتخلى عن الناتو وتخفض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة للحلف

طائرات حربية
طائرات حربية
محمود نوفل


أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أوربيين القول بأن واشنطن تخطط لخفض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لعمليات الناتو بأوروبا.

ولاحقا؛ كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح  أن واشنطن لم تتلق أي دعم من الناتو في مواجهتها مع إيران رغم إنفاقها التريليونات على الحلف.

وأوضح ترامب أن أعضاء الناتو يدركون أن لديهم مشاكل فالحلف مجرد نمر من ورق.

وقال ترامب: كان يجب حسم الملف الإيراني منذ سنوات طويلة من قبل رؤساء سابقين ودول أخرى


كما بيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس خفض عدد قواتها في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ قرار رسمي قريب بشأن ذلك.

وبحسب ما نقله موقع اكسيوس الامريكي، أوضح ترامب أن واشنطن “تدرس إمكانية خفض عدد قواتها في ألمانيا”، في خطوة تعيد إلى الواجهة ملف الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، والذي لطالما كان محل نقاش بين واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي.


وتأتي هذه التصريحات في سياق أوسع من مراجعة التزامات الولايات المتحدة العسكرية الخارجية، حيث سبق أن أثيرت خلال فترات سابقة نقاشات داخل الإدارة الأمريكية حول تقليص الانتشار العسكري في بعض الدول الأوروبية، وربطه بمستوى مساهمة الحلفاء في الإنفاق الدفاعي.

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