الناتو: أمن الطاقة عنصر حاسم في تعزيز الردع والدفاع للحلف

أكدت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) رادمِيلا شيكيرينسكا، اليوم الأربعاء، أن أمن الطاقة وإمدادات الوقود يمثلان ركيزة أساسية لقدرات الردع والدفاع لدى الحلف، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه الدول الأعضاء.

وقالت شيكيرينسكا، في كلمة ألقتها اليوم، خلال المؤتمر السنوي الرابطة الأوروبية لمصنعي الوقود FuelsEurope في بروكسل، إن القدرات الدفاعية والعسكرية تعتمد بصورة مباشرة على توافر إمدادات آمنة ومستقرة من الوقود والطاقة، مشددة على ضرورة ضمان بقاء سلاسل إمداد الوقود آمنة وقادرة على الصمود ودعم العمليات العسكرية في أوقات الأزمات.

وأوضحت أن الحلف يولي أهمية متزايدة لتعزيز أمن الطاقة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن الجماعي للحلفاء، مؤكدة ضرورة الحد من مواطن الضعف الاستراتيجية وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة من التهديدات المختلفة.

وأضافت أن التعاون الوثيق بين قطاعي الدفاع والطاقة يظل عاملاً أساسياً لتعزيز أمن دول الحلف ورفع مستوى مرونتها في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

وأشارت نائبة الأمين العام للناتو إلى أن ضمان استمرارية إمدادات الطاقة والوقود أصبح أكثر أهمية في ظل البيئة الأمنية الراهنة، بما يسهم في الحفاظ على جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ مهام الردع والدفاع بكفاءة.

وأكدت أن الحلف سيواصل العمل مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء الطاقة لتعزيز أمن البنية التحتية الحيوية وتقوية قدرة الحلفاء على مواجهة المخاطر والاضطرابات المحتملة في أسواق الطاقة.