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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الخضروات اليوم الجمعة بسوق العبور.. ارتفاع الطماطم وتراجع الفلفل الرومي

الخضروات
الخضروات
رحمة سمير

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض في عدد من الأصناف، وسط استمرار حركة التداول بالسوق، الذي يُعد من أبرز المؤشرات لأسعار الخضروات في مصر.

الطماطم والبطاطس

  • الطماطم: من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو، بزيادة جنيه واحد.
  • البطاطس: من 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو.
الخضروات والفاكهة

أسعار البصل

  • البصل الأبيض: من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.
  • البصل الأحمر: من 6 إلى 7.5 جنيه للكيلو.

الكوسة والجزر

  • الكوسة: من 15 إلى 21 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه واحد.
  • الجزر بدون عروش: من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

الفاصوليا والبامية والملوخية

  • الفاصوليا: من 16 إلى 22 جنيهًا للكيلو، متراجعة بنحو 13 جنيهًا.
  • البامية: من 20 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بزيادة 5 جنيهات.
  • الملوخية: من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.
أسعار الخضروات والفاكهة

الباذنجان بأنواعه

  • الباذنجان البلدي: من 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين.
  • الباذنجان الرومي: من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، بزيادة جنيه واحد.
  • الباذنجان الأبيض: من 5 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

الفلفل بأنواعه

  • الفلفل الرومي: من 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو، منخفضًا 5 جنيهات.
  • الفلفل الحامي: من 7 إلى 15 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه واحد.
  • الفلفل الألوان: من 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
اسعار الخضروات والفاكهة بأسواق سوهاج

أسعار الخيار

  • الخيار الصوب: من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو، متراجعًا 3 جنيهات.
  • الخيار البلدي: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه واحد.
أسعار الخضروات والفاكهة

الثوم والليمون

  • الثوم: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • الليمون البلدي: من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بزيادة 5 جنيهات.
  • الليمون الأضاليا: من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

ويواصل سوق العبور تسجيل تحركات متفاوتة في أسعار الخضروات، مع ارتفاع بعض الأصناف وتراجع أخرى وفقًا لحجم المعروض والطلب داخل السوق.

الخضروات سوق العبور الطماطم الفاصوليا والفلفل الرومي

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