الطماطم 26.57 جنيه والبامية 66.83 جنيه.. تباين أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، اليوم الخميس تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفعت أسعار عدد من السلع الأساسية، في مقدمتها الطماطم والبصل والخيار والليمون البلدي، مقابل تراجع أسعار البطاطس والكوسة والملوخية وعدد من الأصناف الأخرى.



ارتفاع الطماطم



وسجل سعر الطماطم زيادة بنحو 32 قرشًا ليبلغ متوسط 26.57 جنيه للكيلو، فيما ارتفع سعر البصل بنحو 50 قرشًا ليصل إلى 13.77 جنيه للكيلو، كما صعد سعر الخيار الصوب بنحو 95 قرشًا ليبلغ 22.40 جنيه للكيلو، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتحركات الأسعار.



تراجع البطاطس



وفي المقابل، تراجع سعر البطاطس بنحو 27 قرشًا ليسجل 14.88 جنيه للكيلو، كما انخفضت الكوسة بنحو 1.72 جنيه لتسجل 23.64 جنيه، وتراجعت الملوخية بنحو 72 قرشًا لتبلغ 23.62 جنيه للكيلو.



هبوط أصناف



وشهدت البامية أكبر تراجع بين الخضروات بقيمة 4.17 جنيه للكيلو لتسجل 66.83 جنيه، كما انخفضت أسعار الخس والقلقاس والسبانخ بنسب متفاوتة، وسط حركة نشطة في الأسواق المحلية.



ارتفاع محدود



وفي المقابل، ارتفع سعر الليمون البلدي بنحو 1.81 جنيه ليصل إلى 42.94 جنيه للكيلو، إلى جانب زيادات طفيفة في أسعار الفلفل الرومي والحامي والفاصوليا الخضراء.



أسعار متغيرة



وأكدت البيانات أن السوق يشهد حالة من التذبذب في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، مع اختلافات يومية مرتبطة بحجم المعروض وحركة الطلب في الأسواق المختلفة.