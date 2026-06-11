قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف السابق: لا سلطان فوق سلطان الدولة.. والشارع المصري يشعر بارتياح واسع
الخارجية الباكستانية: مازلنا منخرطين في جهود الوساطة لإنهاء الحرب
منصة «مصر الرقمية» تحقق طفرة في المعاملات والخدمات الحكومية | انفوجراف
رئيس صحة النواب: ميزانية الدولة لاتتحمل زيادة رواتب الأطباء.. وأقترح منحهم تسهيلات ضريبية
«شوبير» يشيد بنجوم الأربعين في المونديال: لماذا لا نرى المزيد منهم في مصر؟
السعودية تُدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
آباء يعانون من تأنيب الضمير.. خبير تربوي يؤكد: لاتوجد طريقة مثالية أو قاعدة ثابتة لتربية الأبناء|فيديو
القبض على القائمين على 9 شركات إلحاق العمالة بالخارج
بعد تخرجها من الثانوية.. ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بطموحها المستقبلي
معلومات الوزراء: آسيا مركز عالمي لتجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
حلا الترك تكشف حقيقة سجنها لوالدتها
وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الطماطم 26.57 جنيه والبامية 66.83 جنيه.. تباين أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

طماطم
طماطم
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، اليوم الخميس  تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفعت أسعار عدد من السلع الأساسية، في مقدمتها الطماطم والبصل والخيار والليمون البلدي، مقابل تراجع أسعار البطاطس والكوسة والملوخية وعدد من الأصناف الأخرى.
 

ارتفاع الطماطم
 

وسجل سعر الطماطم زيادة بنحو 32 قرشًا ليبلغ متوسط 26.57 جنيه للكيلو، فيما ارتفع سعر البصل بنحو 50 قرشًا ليصل إلى 13.77 جنيه للكيلو، كما صعد سعر الخيار الصوب بنحو 95 قرشًا ليبلغ 22.40 جنيه للكيلو، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتحركات الأسعار.
 

تراجع البطاطس
 

وفي المقابل، تراجع سعر البطاطس بنحو 27 قرشًا ليسجل 14.88 جنيه للكيلو، كما انخفضت الكوسة بنحو 1.72 جنيه لتسجل 23.64 جنيه، وتراجعت الملوخية بنحو 72 قرشًا لتبلغ 23.62 جنيه للكيلو.
 

هبوط أصناف
 

وشهدت البامية أكبر تراجع بين الخضروات بقيمة 4.17 جنيه للكيلو لتسجل 66.83 جنيه، كما انخفضت أسعار الخس والقلقاس والسبانخ بنسب متفاوتة، وسط حركة نشطة في الأسواق المحلية.
 

ارتفاع محدود
 

وفي المقابل، ارتفع سعر الليمون البلدي بنحو 1.81 جنيه ليصل إلى 42.94 جنيه للكيلو، إلى جانب زيادات طفيفة في أسعار الفلفل الرومي والحامي والفاصوليا الخضراء.
 

أسعار متغيرة
 

وأكدت البيانات أن السوق يشهد حالة من التذبذب في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، مع اختلافات يومية مرتبطة بحجم المعروض وحركة الطلب في الأسواق المختلفة.

اسعار الخضروات الفاكهه الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

الأهلي

رحيل حارس مرمى.. بشير التابعي يكشف كواليس جلسته مع سيد عبدالحفيظ عن عموتة والراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

صورة أرشيفية

السعادة ليست في الرصيد.. دراسة صادمة تكشف نتائج تغير قناعتك

الطالبة نور

أدهشت الجميع.. الطالبة نور تخطف القلوب بمحاكاتها الرائعة للشيخ المنشاوي

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد