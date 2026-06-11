حقيقة وجود البطيخ المسرطن في السوق المصرية.. خاص

حسم النائب مدحت الركابي المنصوراوي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يتردد عن وجود “مواد مرشوشة” أو “مواد ضارة” في البطيخ والفاكهة، مؤكدًا أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة.

وقال الركابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن ما يتم تداوله حول خطورة البطيخ أو وجود مواد غير آمنة به مجرد شائعات تسببت في حالة من العزوف غير المبرر عن الشراء، مشددًا على أن البطيخ المتداول في الأسواق “سليم وصالح للاستهلاك الآدمي”.

رقابة وإجراءات زراعية

وأضاف أن الفاكهة بشكل عام تخضع لرقابة وإجراءات زراعية، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج الزراعي يتم باستخدام أساليب حديثة أو مغذيات مرخصة تساعد على تحسين الجودة وتسريع النمو دون أي خطورة على الصحة العامة.

وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في جودة البطيخ، وإنما في انتشار الشائعات التي تؤثر على حركة البيع والشراء وتضر بالمزارعين.

واختتم بالتأكيد على أن “بطيخ كفر الشيخ وبقية المحافظات آمن تمامًا”، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، وشراء الفاكهة من مصادرها الطبيعية دون تخوف.