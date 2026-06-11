قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دي منطقة أثرية | مواطنون يستغيثون بمحافظ الجيزة بسبب بناء مخالف في نزلة السمان
ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية
شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء
مصر تؤكد دعمها للأمن الدوائي والصحي في أفريقيا
تراجع أمريكي ووساطة قطرية.. الاتفاق بين واشنطن وطهران يقترب من خط النهاية
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 والإجازات المتبقية حتى نهاية العام
حقيقة وجود البطيخ المسرطن في السوق المصرية.. خاص
رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026
البابا لاون من جزر الكناري: الكنيسة مدعوة إلى بناء حضارة المحبة والإبحار برجاء وسط تحديات العالم
دينا رامز بتعيط في المستشفى | بسمة وهبة تعلن خبرا غير متوقع على الهواء
قنوات مجانية تنقل مباريات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حقيقة وجود البطيخ المسرطن في السوق المصرية.. خاص

البطيخ
البطيخ
حسن رضوان

حسم النائب مدحت الركابي المنصوراوي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يتردد عن وجود “مواد مرشوشة” أو “مواد ضارة” في البطيخ والفاكهة، مؤكدًا أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة.

وقال الركابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن ما يتم تداوله حول خطورة البطيخ أو وجود مواد غير آمنة به مجرد شائعات تسببت في حالة من العزوف غير المبرر عن الشراء، مشددًا على أن البطيخ المتداول في الأسواق “سليم وصالح للاستهلاك الآدمي”.

رقابة وإجراءات زراعية

وأضاف أن الفاكهة بشكل عام تخضع لرقابة وإجراءات زراعية، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج الزراعي يتم باستخدام أساليب حديثة أو مغذيات مرخصة تساعد على تحسين الجودة وتسريع النمو دون أي خطورة على الصحة العامة.

وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في جودة البطيخ، وإنما في انتشار الشائعات التي تؤثر على حركة البيع والشراء وتضر بالمزارعين.

واختتم بالتأكيد على أن “بطيخ كفر الشيخ وبقية المحافظات آمن تمامًا”، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، وشراء الفاكهة من مصادرها الطبيعية دون تخوف.

البطيخ النائب مدحت الركابي المنصوراوي مجلس النواب مواد مرشوشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشاجرة

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تعرض معلمة للاعتداء بسبب رفضها السماح بالغش في الامتحانات

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

الطفل امام والده وخاله

رموا ابنهم في الشارع.. الأب رفض استلامه والأم تخلت عنه.. مأساة طفل وحيدًا في الشارع

ترشيحاتنا

عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

عصام شيحة: قانون الجمعيات الأهلية ساهم في دعم العمل المدني وتعزيز الاستقلالية

صام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

عصام شيحة : منظمة حقوق الإنسان واجهت تحديات كبيرة للحفاظ على استقلاليتها

الأسرة

استشارية علاقات إنسانية: لا يجوز تحميل المرأة وحدها مسؤولية تفكك الأسرة

بالصور

أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

بالحجاب والعباءة السوداء .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

مع صلصة ودقة بطعم لا يقاوم .. طريقة عمل الكشري المصري على أصوله

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة
طريقة عمل كشري الحلة الواحدة
طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

الاعتداء على معلمة

مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد