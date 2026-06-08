قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لغز "الباليستي" المنطلق من اليمن.. السعودية تكشف تفاصيل سقوط صاروخ على حدودها
1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو احتجاز شخص داخل محل بالمعادي
ما موقف الامتحانات؟... تفاصيل قرار إجازة رأس السنة الهجرية 2026
رئيس الوزراء يشهد اتفاقيتي تشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت بقيمة 420 مليون دولار
تحديد المركز الثالث بكأس العاصمة.. شوط أول سلبى بين زد ووادى دجلة
رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه لدعم قوة السوق
صدمة.. عيار 24 يخسر 300 جنيه.. وهذه أسعار الذهب الآن
قبل انطلاق المونديال.. نجوم الأربعين يهددون هيمنة الشباب في كأس العالم 2026
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن شارع النيل الأبيض بالمهندسين.. غدا
نتنياهو: مهمتنا مع حزب الله لم تنته بعد.. وأخبرت ترامب أن لنا حق الدفاع عن أنفسنا
خبير بالشئون الأفريقية: إريتريا لاعب محوري في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الموز يفقد 8 جنيهات والبطيخ يرتفع 4 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق
أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 8 يونيو 2026 حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض، حيث تصدر الموز المستورد قائمة التراجعات بعد انخفاضه 8.54 جنيه للكيلو، كما تراجعت أسعار الموز البلدي والتفاح والكنتالوب والخوخ، فيما ارتفعت أسعار البطيخ والعنب المستورد والجريب فروت واللارنج بقيم ملحوظة خلال التعاملات.

أسعار الفاكهة الأكثر تداولًا اليوم

ويعد الموز من أكثر الفواكه استهلاكًا في السوق المصرية، وقد شهدت معظم أنواعه تراجعًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل الموز البلدي 35.35 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 1.51 جنيه.

كما بلغ سعر الموز المغربي 36.63 جنيه للكيلو متراجعًا 2.24 جنيه، فيما سجل الموز بيكو 35 جنيهًا للكيلو بانخفاض 2.86 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وسجل الموز المستورد 46.46 جنيه للكيلو بعد تراجع كبير بلغ 8.54 جنيه، ليصبح أكبر انخفاض بين الأصناف الأكثر تداولًا اليوم.

أما التفاح المحلي فسجل 56.12 جنيه للكيلو متراجعًا 0.90 جنيه، بينما بلغ سعر التفاح 84.65 جنيه للكيلو بانخفاض 1.04 جنيه، وسجل تفاح جولدن 78.80 جنيه للكيلو متراجعًا 1.34 جنيه.

كما سجل الخوخ 53.25 جنيه للكيلو بانخفاض 0.68 جنيه.


ارتفاع أسعار البطيخ والعنب

وعلى الجانب الآخر ارتفع سعر البطيخ ليسجل 69.36 جنيه للثمرة بزيادة 4.14 جنيه، وهو من أبرز الارتفاعات بين الفواكه الأكثر طلبًا خلال الفترة الحالية.

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

كما ارتفع سعر العنب المستورد إلى 84.17 جنيه للكيلو بزيادة 5.26 جنيه، وسط زيادة الإقبال على الفواكه الصيفية.

أسعار الفاكهة الأخرى اليوم

سجل الجريب فروت 30.39 جنيه للكيلو بزيادة 4.51 جنيه.

وارتفع سعر اللارنج إلى 11.83 جنيه للكيلو بزيادة 3.23 جنيه.

كما سجل النبق 45.24 جنيه للكيلو مرتفعًا 8.68 جنيه، وهي أكبر زيادة سعرية بين الأصناف المتداولة اليوم.

في المقابل تراجع سعر الكنتالوب إلى 23.78 جنيه للكيلو بانخفاض 1.07 جنيه.

وسجل بلح العجوة 55.65 جنيه للكيلو متراجعًا 3.79 جنيه.

كما انخفض سعر الأناناس إلى 113.42 جنيه للثمرة بعد تراجع قدره 4.64 جنيه.

وبلغ سعر الكيوي 10.23 جنيه للثمرة بانخفاض 0.55 جنيه، فيما سجلت كرتونة الكيوي 487.93 جنيه متراجعة 6.45 جنيه.

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

وسجل جوز الهند 56.09 جنيه للكيلو بزيادة طفيفة بلغت 0.26 جنيه، بينما ارتفع سعر الدوم إلى 5.51 جنيه للثمرة بزيادة 8 جنيه.

سعر كيلو التفاح اليوم سعر كيلو الموز اليوم أسعار الفاكهة اليوم أسعار البطيخ في الأسواق سعر كيلو العنب اليوم الخضروات والفاكهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

مصدق

أزمة صلاح مصدق تفجر خلافا جديدا بين الزمالك واتحاد طنجة.. لا عودة للمفاوضات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

ترشيحاتنا

الترمومتر

تحذير من الترمومتر الزئبقي.. طريقة التخلص الآمن من الزئبق

رول الجلاش

أكلة شهية.. طريقة عمل رول الجلاش باللحمة

التوابل

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يحسن الهضم

بالصور

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد