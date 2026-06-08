الموز يفقد 8 جنيهات والبطيخ يرتفع 4 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 8 يونيو 2026 حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض، حيث تصدر الموز المستورد قائمة التراجعات بعد انخفاضه 8.54 جنيه للكيلو، كما تراجعت أسعار الموز البلدي والتفاح والكنتالوب والخوخ، فيما ارتفعت أسعار البطيخ والعنب المستورد والجريب فروت واللارنج بقيم ملحوظة خلال التعاملات.

أسعار الفاكهة الأكثر تداولًا اليوم

ويعد الموز من أكثر الفواكه استهلاكًا في السوق المصرية، وقد شهدت معظم أنواعه تراجعًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل الموز البلدي 35.35 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 1.51 جنيه.

كما بلغ سعر الموز المغربي 36.63 جنيه للكيلو متراجعًا 2.24 جنيه، فيما سجل الموز بيكو 35 جنيهًا للكيلو بانخفاض 2.86 جنيه.

وسجل الموز المستورد 46.46 جنيه للكيلو بعد تراجع كبير بلغ 8.54 جنيه، ليصبح أكبر انخفاض بين الأصناف الأكثر تداولًا اليوم.

أما التفاح المحلي فسجل 56.12 جنيه للكيلو متراجعًا 0.90 جنيه، بينما بلغ سعر التفاح 84.65 جنيه للكيلو بانخفاض 1.04 جنيه، وسجل تفاح جولدن 78.80 جنيه للكيلو متراجعًا 1.34 جنيه.

كما سجل الخوخ 53.25 جنيه للكيلو بانخفاض 0.68 جنيه.



ارتفاع أسعار البطيخ والعنب

وعلى الجانب الآخر ارتفع سعر البطيخ ليسجل 69.36 جنيه للثمرة بزيادة 4.14 جنيه، وهو من أبرز الارتفاعات بين الفواكه الأكثر طلبًا خلال الفترة الحالية.

كما ارتفع سعر العنب المستورد إلى 84.17 جنيه للكيلو بزيادة 5.26 جنيه، وسط زيادة الإقبال على الفواكه الصيفية.

أسعار الفاكهة الأخرى اليوم

سجل الجريب فروت 30.39 جنيه للكيلو بزيادة 4.51 جنيه.

وارتفع سعر اللارنج إلى 11.83 جنيه للكيلو بزيادة 3.23 جنيه.

كما سجل النبق 45.24 جنيه للكيلو مرتفعًا 8.68 جنيه، وهي أكبر زيادة سعرية بين الأصناف المتداولة اليوم.

في المقابل تراجع سعر الكنتالوب إلى 23.78 جنيه للكيلو بانخفاض 1.07 جنيه.

وسجل بلح العجوة 55.65 جنيه للكيلو متراجعًا 3.79 جنيه.

كما انخفض سعر الأناناس إلى 113.42 جنيه للثمرة بعد تراجع قدره 4.64 جنيه.

وبلغ سعر الكيوي 10.23 جنيه للثمرة بانخفاض 0.55 جنيه، فيما سجلت كرتونة الكيوي 487.93 جنيه متراجعة 6.45 جنيه.

وسجل جوز الهند 56.09 جنيه للكيلو بزيادة طفيفة بلغت 0.26 جنيه، بينما ارتفع سعر الدوم إلى 5.51 جنيه للثمرة بزيادة 8 جنيه.