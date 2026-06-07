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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة في عز الموسم.. انخفاض جديد في أسعار الفاكهة الصيفية بأكثر من 20 جنيهاً

انخفاض كبير في أسعار الفاكهة الصيفية اليوم
انخفاض كبير في أسعار الفاكهة الصيفية اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 7 يونيو 2026 موجة تراجعات واسعة شملت عددًا من الأصناف الصيفية، على رأسها البطيخ والموز والتفاح والعنب، فيما سجلت أصناف محدودة ارتفاعات متفاوتة خلال تعاملات اليوم.

تراجع 21 جنيه
 

وجاء البطيخ في صدارة الفاكهة الأكثر انخفاضًا، حيث تراجع سعر الواحدة بقيمة 21 جنيهًا ليسجل متوسط السعر نحو 65.22 جنيه، مقارنة بمستويات أعلى سجلها خلال الأسابيع الماضية.

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كما سجل اللارنج انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 9.9 جنيه للكيلو ليصل متوسط السعر إلى 8.6 جنيه، 

بينما تراجع سعر الجريب فروت بنحو 10.62 جنيه ليسجل 25.88 جنيه للكيلو.

فيما انخفض سعر العنب المستورد بنحو 9.09 جنيه ليسجل متوسط سعر 78.91 جنيه للكيلو.

اسعار الخضروات والفاكهة بأسواق سوهاج

وفي سوق التفاح، تراجع سعر التفاح المحلي بقيمة 2.47 جنيه ليصل إلى 57.02 جنيه للكيلو، كما انخفض سعر تفاح جولدن بنحو 7.82 جنيه ليسجل 80.14 جنيه للكيلو، 

بينما تراجع متوسط سعر التفاح إلى 85.69 جنيه للكيلو بعد انخفاض 6.54 جنيه.

كما انخفض سعر الخوخ بقيمة 3.1 جنيه ليسجل 53.93 جنيه للكيلو، 

وتراجع البرقوق بنحو 3.06 جنيه ليصل إلى 70.14 جنيه للكيلو.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وفيما يتعلق بالموز، سجل الموز البلدي انخفاضًا قدره 2.45 جنيه ليصل إلى 36.86 جنيه للكيلو، 

كما تراجع الموز المستورد بقيمة 4.06 جنيه ليسجل 55 جنيهًا للكيلو، 

بينما انخفض الموز المغربي بشكل طفيف إلى 38.87 جنيه للكيلو.

وامتدت التراجعات إلى عدد من الأصناف الأخرى، حيث انخفض سعر الأناناس بقيمة 14.96 جنيه ليسجل 118.06 جنيه للواحدة، 

وتراجع سعر الدوم بنحو 2.5 جنيه ليصل إلى 5.23 جنيه للثمرة، 

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كما انخفض سعر الكيوي بقيمة 1.81 جنيه للواحدة ليسجل 10.78 جنيه، بينما تراجعت الكرتونة بنحو 9.95 جنيه لتسجل 494.38 جنيه.

ارتفاع محدود 
 

وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض الأصناف ارتفاعات محدودة، حيث ارتفع سعر موز بيكو بقيمة 11.61 جنيه للكيلو ليسجل 37.86 جنيه، 

كما زاد سعر جوز الهند بنحو 6.14 جنيه ليصل إلى 55.83 جنيه للكيلو.

وسجل بلح العجوة ارتفاعًا بقيمة 3.4 جنيه للكيلو ليبلغ متوسط سعره 59.44 جنيه.

سعر كيلو الموز اليوم أسعار الفاكهة اليوم أسعار الخضروات والفواكه سعر كيلو العنب اليوم سعر البطيخ في الأسواق سعر كيلو التفاح اليوم

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