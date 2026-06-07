285 ألف طن صادرات غذائية والموالح والبصل على رأس قائمة الخضر والفاكهة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 20 لعام 2026، وذلك عن الفترة من 23 مايو - 5 يونيو 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 102 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 10 منشآت، فيما تمكنت 3 منشآت أخرى من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 37 زيارة فحص وتفتيش في محافظات الجيزة، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية والفيوم، وتم تسجيل 3 منشآت خلال الفترة الماضية، كما أصدرت الإدارة 2452 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1276 شركة مصدرة.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 6620 رسالة غذائية بإجمالي 285 ألف طن، صادرة عن 1610 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 810 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمار وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيق ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 37 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 100 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الفترة الماضية أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 45 ألف طن، تلاها العنب بنحو 30 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 18 ألف طن.

كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 45 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 53 ألف طن، حيث تصدر البصل قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الفترة الماضية، بإجمالي 13 ألف طن، تلاه كل من البطاطس والبطاطا الحلوة بإجمالي 8 آلاف طن لكل منهما.

وتصدرت هولندا قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السعودية، السودان، اسبانيا وأمريكا من بين إجمالي 210 دولة مستوردة.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الفترة الماضية بإجمالي 1375 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـإجمالي 915 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 900 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الفترة الماضية 1510 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2350 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 450 ألف طن، مستوردة من قِبل 980 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الفترة الماضية، تلتها كل من أوكرانيا، إندونيسيا، أمريكا والأرجنتين من بين إجمالي 94 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 831 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بــإجمالي 488 رسالة، ثم ميناء دمياط بـإجمالي 326 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1375 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 624 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 72 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 90 مستورد خلال نفس الفترة.

ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي 47 مأمورية تحفظ شملت المرور على 77 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

كما تم التحفظ على 136 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 26 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 7 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 20 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، قنا، الغربية والشرقية.

كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1632 مخزنًا.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية 298 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تمت معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 690 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، بورسعيد، جنوب سيناء، سوهاج، البحر الأحمر، السويس ومدينة العاشر من رمضان ، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة.

وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 63 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، وذلك للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، الشرقية، القليوبية، المنوفية، السويس، سوهاج، أسيوط، أسوان، الإسماعيلية، قنا، دمياط، مرسى مطروح ومدينة الغردقة.

وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2214 فرعًا، تتبع 64 سلسلة تجارية.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الفترة الماضية تسجيل 145 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 256 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 2 مأمورية رقابية، واعتماد 10 شركات عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 98 شهادة بيع حر، و81 موافقة إعلانية.

وفي سياق متصل، شهدت الفترة الماضية تسجيل 443 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، كما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 484 معاينة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، واستوفت 283 منشأة لاشتراطات التسجيل، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 78000 منشأة من المحال العامة.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 18 مأمورية تفتيشية على المحالب، و3 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت الإسكندرية، الجيزة، المنوفية، البحيرة، الفيوم، الإسماعيلية، المنيا، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، حيث نفذت الإدارة 48 زيارة، وذلك بعدد من المحافظات شملت القاهرة، الإسكندرية، البحر الأحمر، سوهاج، السويس، الفيوم، بورسعيد، أسوان، الأقصر، مرسى مطروح وجنوب سيناء.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 25 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمحافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، قنا وكفر الشيخ، وتم تسجيل 7 وحدات جديدة.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 19 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 145 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بجميع محافظات الجمهورية، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 15 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية والبحيرة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 865 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الفترة الماضية 36 زيارة ميدانية بمحافظات الإسكندرية، البحيرة وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 806 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية بفحص 487 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي بمختلف المحافظات:

في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، نفذت الهيئة حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، حيث شملت 359 مركزًا وحيًا من خلال 32 فرعًا تابعًا للهيئة، وخلال الفترة الماضية تم توجيه 2406 مأمورية على مستوى الجمهورية، شملت المرور

على 8096 منشأة غذائية خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 240 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 3102 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 155 منشأة غذائية.

حملات الهيئة التفتيشية المشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى بمختلف المحافظات:

وفي إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفّذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، استهدفت المنشآت الغذائية المختلفة، وذلك لتعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 27 حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري)، شملت المرور على 241 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات عن ضبط 250 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، 250 كجم من الدواجن مجهولة المصدر وغير المدون عليها بيانات تعريفية، 220 كجم من السمن ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وبالتنسيق مع المحافظة، تم تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع إدارة تراخيص المحال العامة على 56 منشأة غذائية غير مرخصة، وذلك للتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الترخيص، وسرعة التوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع تلك المنشآت، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.

كما تم تحرير 61 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء ببعض المنشآت المخالفة، والتي سبق التنبيه عليها بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، تم المرور على 22 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 500 حمامة مذبوحة ظهر عليها تغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى 9 آلاف عبوة حلوى مجهولة المصدر.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، لرفع مستوى الوعي العام وتعزيز التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، تم تنفيذ 27 حملة توعوية، شملت توعية المستهلكين بضرورة التأكد من وجود البيانات الإلزامية على المنتجات قبل الشراء، وعدم شراء المنتجات غير المستوفاة للبيانات، مع التأكد من تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية للسلع الغذائية قبل شرائها.

وتم تنفيذ 67 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة، شملت أعمال الفحص وسحب العينات.

أيضًا، جرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 54 حملة تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، مجالس المدن)، شملت المرور على 124 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص يحتوي على منتجات منتهية الصلاحية ويفتقر للاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، حيث تم التحفظ على 1074 عبوة لبن رايب وعصائر منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم ضبط منشأة غذائية (منطقة تجهيز مطعم مشويات) تعمل بدون ترخيص، وبحوزتها نحو 325 كجم من منتجات اللحوم والدهون والكبدة مجهولة المصدر، ظهرت عليها علامات فساد وتغير في الخواص الطبيعية، وتم التحفظ على المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا 8 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة، جهاز حماية المستهلك، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، شرطة المسطحات ومجلس المدينة، حيث شملت المرور على 25 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر وإعدام 468 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي ظهر عليها تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة بني سويف 6 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة، مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 36 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر تحفظ لكمية تقدر بـنحو 1657 كجم من المواد الغذائية، 3 محاضر للتشغيل بدون ترخيص و9 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، إلى جانب إعدام 140 كجم من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 14 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع التموين، الطب البيطري، جهاز شئون البيئة، هيئة التنمية الصناعية ومجلس المدينة، شملت المرور على 47 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على 1388 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (أسماك، لحوم، مياه غازية، عسل أسود، تونة، زبادي، ملح)، إلى جانب تحرير 23 محضرًا.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة البحيرة 14 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مجلس المدينة) شملت المرور على 102 منشأة.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (مقطعات دواجن، لحوم ومصنعاتها، جبن، بسكويت)، إلى جانب تحرير 56 محضرًا، تنوعت بين محاضر ضبط وعدم وجود بيانات تعريفية على المنتجات، وذبح خارج المجازر الحكومية.

كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 9 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، مجلس المدينة)، شملت الحملات المرور على 46 منشأة غذائية بنطاق مراكز (شربين، دكرنس، ميت غمر، أجا، المنصورة، بني عبيد).

وأسفرت الحملات عن تحرير 23 محضرًا، تنوعت ما بين عدم وجود التراخيص اللازمة، وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين، إلى جانب محاضر ضبط لكمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت 2 طن و 334 كجم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 5 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط والفرافرة، شملت المرور على 25 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 20 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك والمجلس المحلي، حيث شملت الحملات المرور على 217 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، ومنتجات ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري وتغير في خواصها الطبيعية بإجمالي 365 كجم.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة استكمال إجراءات استخراج التراخيص، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 5 حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية التموين، مديرية الطب البيطرى، جهاز حماية المستهلك وجهاز شئون البيئة، حيث تم المرور على 47 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، مشتول السوق، ههيا).

وأسفرت الحملات عن إعدام 1150 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر ضبط لكمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تعريفية، إلى جانب تحرير 22 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء.

وفي السياق ذاته، تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وضرورة تحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم بما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.