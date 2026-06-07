انقطاع المياه 6 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة

أعلن جهاز تنمية الشيخ زايد تنفيذ أعمال إصلاح طارئة على خط مياه رئيسي بقطر 600 مم، ما يستلزم غلق المياه مؤقتًا عن عدد من المناطق، اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا ولمدة تصل إلى 6 ساعات.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه



وأوضح الجهاز أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: الريفيرا، وبارك أفينيو، وتوريك، وإعمار، وتيامو سيتي، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

موعد عودة الايام



وأكدت أن فرق العمل بدأت تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح بشكل فوري، مشيرة إلى أن المياه ستعود تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة فور الانتهاء من الأعمال واختبار الشبكات.



ودعت الجهات المعنية السكان إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين عودة الخدمة بشكل كامل.

كما قدمت اعتذارها للسكان عن هذا الانقطاع المؤقت.

وأكد استمرار العمل على مدار الساعة للانتهاء من الإصلاحات في أسرع وقت ممكن وتقليل مدة التأثر بالخدمة.