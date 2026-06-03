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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع البطيخ وارتفاع الموز المستورد 10 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء
أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، حيث تصدر البطيخ قائمة التراجعات بعدما فقد نحو 12.68 جنيهًا للثمرة الواحدة، بينما قفز سعر الموز المستورد بنحو 10.2 جنيهات للكيلو، في الوقت الذي سجلت أصناف واسعة الاستهلاك مثل التفاح والموز البلدي والبرتقال تحركات محدودة.

جاءت تراجعات البطيخ بالتزامن مع زيادة المعروض في الأسواق، فيما سجلت بعض الأصناف الأخرى انخفاضات متفاوتة شملت التفاح والأناناس والعنب المستورد.

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بينما ارتفعت أسعار الموز المستورد والخوخ والكنتالوب والبرتقال البلدي.

أبرز التراجعات في أسعار الفاكهة

جاء البطيخ في صدارة الأصناف المتراجعة، حيث انخفض سعر الثمرة الواحدة بنحو 12.68 جنيهًا ليسجل متوسط 77.44 جنيهًا.

كما تراجع سعر الأناناس بقيمة 5.51 جنيهات ليسجل 118.28 جنيهًا للثمرة الواحدة، 

وانخفض سعر التفاح بنحو 2.43 جنيه للكيلو ليسجل 87.5 جنيه.

وسجل تفاح جولدن تراجعًا بقيمة 1.97 جنيه للكيلو ليصل إلى 81.22 جنيه، فيما انخفض سعر النبق بنحو 1.92 جنيه ليسجل 49.64 جنيه للكيلو.

كما تراجع العنب المستورد بقيمة 1.45 جنيه للكيلو ليسجل 86.41 جنيه،

 وانخفض جوز الهند بقيمة 1.44 جنيه ليسجل 53.18 جنيه للكيلو، 

بينما تراجع البرقوق بنحو 0.84 جنيه ليسجل 72.24 جنيه للكيلو.

أبرز الزيادات في أسعار الفاكهة

على الجانب الآخر، سجل الموز المستورد أكبر زيادة بين الأصناف المتداولة، بعدما ارتفع بنحو 10.2 جنيهات للكيلو ليسجل 58.06 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وارتفع سعر بلح العجوة بقيمة 4.1 جنيهات للكيلو ليصل إلى 58.54 جنيه، كما زاد سعر موز بيكو بنحو 2.59 جنيه للكيلو ليسجل 36.92 جنيه.

وسجل الجريب فروت ارتفاعًا بقيمة 2.33 جنيه للكيلو ليصل إلى 31.5 جنيه، 

فيما ارتفع سعر الكنتالوب بنحو 1.42 جنيه للكيلو ليسجل 25.39 جنيه.

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كما ارتفع سعر الخوخ بقيمة 1.27 جنيه للكيلو ليصل إلى 55.34 جنيه، 

وسجل البرتقال البلدي “لارنج” زيادة بلغت 0.39 جنيه ليسجل 13.86 جنيه للكيلو.

أسعار أبرز الفاكهة اليوم

  • الموز البلدي: 36.58 جنيه للكيلو.
  • الموز المستورد: 58.06 جنيه للكيلو.
  • التفاح المحلي: 59.81 جنيه للكيلو.
  • التفاح: 87.5 جنيه للكيلو.
  • الخوخ: 55.34 جنيه للكيلو.
  • البرتقال البلدي: 13.86 جنيه للكيلو.
  • الكنتالوب: 25.39 جنيه للكيلو.
  • البطيخ: 77.44 جنيه للثمرة.
  • العنب المستورد: 86.41 جنيه.
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