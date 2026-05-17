قبل العيد..تفاصيل أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم..الطماطم بـ27.5 جنيه و البصل يسجل6.5 جنيه

استقرت اسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الأحد 17-5-2026 على مستوي سوق العبور للجملة.

سعر الخضروات

وسجل سعر الخضروات ثباتاً في أول تعاملات مجراه داخل سوق العبور للجملة وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الأضحي المبارك.

الطماطم والبصل

سجل سعر كيلو الطماطم 27.5 جنيه للشراء و والبطاطس 15 جنيها و البصل الأبيض 8.5 جنيه و الأحمر 6.5 جنيه و الكوسة 20 جنيها.

سعر الجزر والباذنجان

وصل سعر الجزر 13 جنيها و الفاصوليا 20 جنيها و الباذنجان البلدي 15 جنيها والباذنجان الرومي 14 جنيها و الباذنجان الأبيض 20 جنيها و الفلفل الرومي البلدي 16 جنيها و الفلفل الحامي البلدي 15 جنيها و الفلفل الألوان 55 جنيها و الملوخية 18 جنيها.

سعر الخيار

بلغ سعر كيلو الخيار 18 جنيها و البامية 80 جنيها و البسلة 37 جنيها و السبانخ 20 جنيها و القلقاس 12 جنيها و البطاطا 17 جنيها و الثوم 27 جنيها وورق العنب 65 جنيها و اللفت 6 جنيهات و البنجر 8 جنيهات و الكرنب 5 جنيهات للواحدة و القرنبيط 5.5 جنيها للواحدة والبروكلي 40 جنيها للواحدة.

سعر الفاكهة

حقق متوسط سعر الفاكهة استقرارا داخل سوق العبور للجملة حيث

سعر البرتقال والليمون

بلغ سعر كيلو البرتقال أبو سرة 14 جنيها و البرتقال الصيفي 14 جينها للكيلو واليوسفي 22 جنيها للكيلو و الجريب فروت 15 جنيها و الليمون البلدي 32 جنيها والليمون الأضاليا 15 جنيها للكيلو .

سعر العنب

بلغ سعر كيلو العنب البناتي الأصفر أو الأحمر 55 جنيها و العنب الكرمسن 50 جنيها و العنب الأسود 50 جنيها.

سعر التفاح

بلغ سعر كيلو التفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه و الجولدن 80 جنيها و السوري اللبناني 80 جنيها للكيلو و البلح السيوي 70 جنيها و البلح الثلاجة 30 جنيها للكيلو والجوافة 37 جنيها و الفراولة 25 جنيها للكيلو والكانتلوب 18 جنيها و الشمام 20 جنيها.

سعر المانجو

بلغ سعر كيلو المانجو الزبدية 50 جنيها و البلدي 30 جنيها و المانجو الصديقة 50 جنيها و المانجو الجولك 50 جنيها والمانجو المستورد السوداني 100 جنيه .

سعر البطيخ

بلغ سعر كيلو البطيخ نمرة 1 نحو 120 جنيها و البطيخ نمرة 2 نحو 88 جنيها للواحدة و نمرة 3 نحو 60 جنيها.