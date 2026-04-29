تراجع جماعي في أسعار الخضار اليوم.. قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 حالة من التراجع الكبير في الأسعار، حيث سيطرت التراجعات على أغلب أنواع الخضروات، مقابل ارتفاعات محدودة في بعض أصناف الفاكهة.

تراجع الخضروات

وتراجعت أسعار الطماطم اليوم بقيمة 0.79 جنيه لتسجل اليوم 27.97 جنيه للكيلو.

وانخفضت أسعار البطاطس بقيمة 0.19 جنيه لتصل إلى 13.88 جنيه للكيلو.

كما تراجع سعر البصل بشكل طفيف بقيمة 0.02 جنيه ليسجل 13.94 جنيه للكيلو.

وهبط سعر الكوسة بقيمة 0.71 جنيه ليسجل 22.37 جنيه للكيلو.

وسجل الخيار تراجعًا بقيمة 0.81 جنيه ليصل إلى 20.8 جنيه للكيلو.

كما انخفضت الفاصوليا الخضراء بقيمة 1.59 جنيه لتسجل 32.12 جنيه للكيلو.

وفي الفلفل، تراجع الفلفل الرومي بقيمة 1.46 جنيه ليسجل 31.82 جنيه، بينما انخفض الفلفل الحامي بقيمة 1.88 جنيه ليسجل 30.36 جنيه للكيلو.

أما الباذنجان، فسجل تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض الباذنجان الرومي بقيمة 0.53 جنيه ليسجل 19.64 جنيه، والباذنجان الأبيض بقيمة 1.04 جنيه ليسجل 23.98 جنيه، والباذنجان العروس بقيمة 0.44 جنيه ليسجل 24.49 جنيه.

كما تراجعت أسعار الجزر بقيمة 1.41 جنيه ليسجل 13.77 جنيه (بعرش)، و0.48 جنيه ليسجل 19.82 جنيه للكيلو.

وسجلت البطاطا انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 1.3 جنيه لتصل إلى 14.36 جنيه للكيلو.

الفاكهة.. انخفاضات واضحة مقابل صعود بعض الأصناف

وفي سوق الفاكهة، ظهرت تراجعات قوية في عدد من الأصناف، أبرزها:

تراجع سعر البرتقال (لارنج) بقيمة 1.26 جنيه ليسجل 11.14 جنيه للكيلو.

كما هبط الجريب فروت بقيمة 5.33 جنيه ليسجل 29.17 جنيه للكيلو، وهو من أكبر التراجعات اليوم.

وسجل الكيوي (الواحدة) تراجعًا بقيمة 0.1 جنيه ليسجل 9.87 جنيه.

كما انخفض الكنتالوب بقيمة 0.15 جنيه ليسجل 24.16 جنيه للكيلو.

وتراجع الموز البلدي بشكل طفيف بقيمة 0.02 جنيه ليسجل 31.1 جنيه، وكذلك الموز المغربي بقيمة 0.01 جنيه ليسجل 35.21 جنيه.

ارتفاع سعر كيلو العنب والتفاح

في المقابل، ارتفعت أسعار بعض الفاكهة، حيث:

سجل النبق قفزة كبيرة بقيمة 4.34 جنيه ليصل إلى 44.72 جنيه للكيلو.

وارتفع العنب المستورد بقيمة 7.15 جنيه ليسجل 92.86 جنيه للكيلو، وهو من أعلى الارتفاعات.

كما صعد سعر التفاح المحلي بقيمة 0.36 جنيه ليسجل 57.32 جنيه، والتفاح الجولدن بقيمة 1.72 جنيه ليسجل 81.3 جنيه.

وارتفع الخوخ بقيمة 0.84 جنيه ليسجل 56.67 جنيه.

وسجل الموز المستورد زيادة بقيمة 2.52 جنيه ليصل إلى 40.46 جنيه.

كما ارتفع سعر الأناناس بقيمة 1.02 جنيه ليسجل 119.43 جنيه، وجوز الهند بقيمة 0.61 جنيه ليسجل 60.61 جنيه.