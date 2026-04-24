الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض الطماطم .. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

أسعار الطماطم
أسعار الطماطم
محمد صبيح

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر الجمعة 24 أبريل 2026 تحركات قوية ومتباينة داخل الأسواق، حيث تراجعت أسعار بعض السلع الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والخس، مقابل ارتفاعات لافتة في ورق العنب والكيوي والفاكهة المستوردة.

ويواصل المواطنون البحث يوميًا عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم لمعرفة أحدث التغيرات، خاصة مع التقلبات السريعة المرتبطة بالمواسم الزراعية وحجم المعروض.

أسعار الخضار اليوم في مصر

سجلت أسعار الخضروات تباينًا ملحوظًا، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

  • الطماطم: 27.4 جنيه للكيلو (-10.22%)
  • البطاطس: 12.98 جنيه للكيلو (-9.86%)
  • الليمون البلدي: 34.82 جنيه للكيلو (+3.91%)
  • الملوخية: 25.46 جنيه للكيلو (-6.12%)
  • الكوسة: 23.5 جنيه للكيلو (+2.13%)
  • القلقاس: 24.77 جنيه للكيلو (-6.25%)
  • الفاصوليا: 29.4 جنيه للكيلو (-12.21%)
  • الفلفل الرومي: 35.44 جنيه للكيلو (+5.57%)
  • الفلفل الحامي: 32.04 جنيه للكيلو (-1.23%)
  • الخيار: 24.68 جنيه للكيلو (+11.02%)

كما سجل الخس تراجعًا حادًا ليصل إلى 10.5 جنيه بانخفاض كبير بلغ 50.14%، وهو من أكبر التراجعات في السوق اليوم.

قفزة أسعار ورق العنب والخضرة

الخضراوات والفاكهة

شهدت بعض الأصناف ارتفاعات قوية، أبرزها:

ورق العنب البناتي: 125 جنيه للكيلو (+43.23%)

الجرجير (100 رابطة): 315.91 جنيه (+29.13%)

الشبت: 286.36 جنيه (+9.54%)

الكزبرة: 250 جنيه (+1.03%)

كما ارتفع سعر الكرنب ليسجل 37.5 جنيه للواحدة بنسبة 16.57%.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

شهدت أسعار الفاكهة ارتفاعات ملحوظة في عدد من الأصناف، خاصة المستوردة:

  • الموز البلدي: 33.55 جنيه للكيلو (+5.77%)
  • التفاح المحلي: 61.25 جنيه للكيلو (+6.52%)
  • الخوخ: 75 جنيه للكيلو (+24.48%)
  • النبق: 57.14 جنيه للكيلو (+41.09%)
  • البرتقال (لارنج): 18.5 جنيه للكيلو (+25%)

ارتفاعات قياسية في الفاكهة المستوردة

أسعار الخضراوات والفاكهة

الكيوي (كرتونة): 620.59 جنيه (+44.63%)

الكيوي (واحدة): 10.31 جنيه (+9.1%)

الموز المستورد: 47.22 جنيه (+25.62%)

الجريب فروت: 49 جنيه (+57.1%)

تراجع بعض الفاكهة

على الجانب الآخر، انخفضت أسعار بعض الأصناف:

  • موز بيكو: 26.25 جنيه (-20.21%)
  • الكنتالوب: 23.63 جنيه (-6.82%)
  • جوز الهند: 45 جنيه (-21.16%)
  • الأناناس: 99.23 جنيه (-8.46%)

أبرز اتجاهات السوق اليوم

  • تراجع ملحوظ في الخضروات الأساسية مثل الطماطم والبطاطس
  • ارتفاع قوي في الخضرة (ورق العنب والجرجير)
  • قفزات في الفاكهة المستوردة والكيوي
  • انخفاض حاد في الخس

توقعات أسعار الخضار والفاكهة

تعكس هذه التغيرات استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق، نتيجة التوترات الجيوسياسية والعوامل الموسمية وتكاليف النقل والإنتاج، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر.

القوات المسلحة
سلمى أبو ضيف
ازالة تعدي
زوجة خالد سليم
