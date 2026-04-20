موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
تحميل ملف قنوات نايل سات 2026 للرسيفر بخطوات سهلة وآمنة
نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الطماطم تقفز لـ30 جنيهًا وتراجع جماعي للفاكهة.. تعرف على أسعار اليوم بالأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
رانيا أيمن

شهدت الأسواق اليوم الاثنين حالة من التباين في أسعار الخضروات والفاكهة؛ حيث سجلت بعض الأصناف الأساسية في قطاع الخضروات ارتفاعات ملحوظة، بينما ساد الهدوء في قطاع الفاكهة مع تسجيل تراجعات في معظم الأصناف المتداولة.

أسعار الخضروات اليوم 

استمرت الطماطم في مسارها التصاعدي اليوم، حيث سجل متوسط سعر الكيلو 30.06 جنيه، بزيادة قدرها 2.01 جنيه. وفي المقابل، شهدت البطاطس تراجعاً طفيفاً لتستقر عند 14.56 جنيه للكيلو، بينما سجل البصل متوسط سعر بلغ 14.73 جنيه.

وشهدت الأسواق انخفاضات ملموسة في أصناف أخرى، حيث تراجع الليمون البلدي بنحو 2.96 جنيه ليصل إلى 32.04 جنيه، وانخفض ورق العنب البناتي بشكل كبير مسجلاً 84.01 جنيه للكيلو. 

كما سجلت الملوخية 30.6 جنيه، والكوسة 21.98 جنيه، والفاصوليا الخضراء 32.81 جنيه للكيلو.

وفيما يخص أسعار الفلفل والباذنجان، سجل الفلفل الرومي 33.53 جنيه، والباذنجان الرومي 20.01 جنيه، بينما استقر الباذنجان الأبيض عند 24.78 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الفاكهة 

وعلى عكس الخضروات، سجلت معظم أنواع الفاكهة تراجعات في تعاملات اليوم؛ حيث انخفض سعر التفاح المحلي بنحو 2.02 جنيه ليصل متوسط الكيلو إلى 56.02 جنيه، كما تراجع التفاح الجولدن ليسجل 79.06 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر التفاح العام نحو 83.07 جنيه للكيلو.

وفي سوق الموز، سجلت كافة الأصناف تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض الموز البلدي ليصل إلى 30.52 جنيه، والموز المغربي إلى 34.67 جنيه، والموز البيكو إلى 34.41 جنيه، بينما سجل الموز المستورد 39.54 جنيه للكيلو بتراجع قدره 4.28 جنيه.

كذلك تراجع سعر الخوخ بمقدار 2.69 جنيه ليصل إلى 57.31 جنيه للكيلو، وانخفض الكنتالوب ليسجل 26.45 جنيه. 

وسجل الكيوي تراجعاً ليصل سعر الواحدة إلى 9.06 جنيه، بينما استقر سعر الجريب فروت عند 30 جنيهاً للكيلو.

وفي المقابل، سجلت بعض الأصناف ارتفاعات طفيفة أو استقراراً مائلاً للزيادة؛ حيث ارتفع جوز الهند بنحو 7.32 جنيه ليصل إلى 59.58 جنيه للكيلو، وزاد سعر الأناناس (الواحدة) ليصل إلى 114.17 جنيه، بينما سجل بلح العجوة استقراراً عند 53.21 جنيه للكيلو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

ملوخية

الملوخية الخضراء ولا الناشفة؟ مقارنة ذكية تكشف الأفضل للتوفير والقيمة الغذائية

إمساك

احترس الإمساك علامة خطر تكشف أمراضًا عديدة

أكلات إقتصادية

مع ارتفاع أسعار الخضار.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف طرق عمل أكلات اقتصادية مشبعة بأقل تكلفة

بالصور

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد