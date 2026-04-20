الطماطم تقفز لـ30 جنيهًا وتراجع جماعي للفاكهة.. تعرف على أسعار اليوم بالأسواق

شهدت الأسواق اليوم الاثنين حالة من التباين في أسعار الخضروات والفاكهة؛ حيث سجلت بعض الأصناف الأساسية في قطاع الخضروات ارتفاعات ملحوظة، بينما ساد الهدوء في قطاع الفاكهة مع تسجيل تراجعات في معظم الأصناف المتداولة.

أسعار الخضروات اليوم

استمرت الطماطم في مسارها التصاعدي اليوم، حيث سجل متوسط سعر الكيلو 30.06 جنيه، بزيادة قدرها 2.01 جنيه. وفي المقابل، شهدت البطاطس تراجعاً طفيفاً لتستقر عند 14.56 جنيه للكيلو، بينما سجل البصل متوسط سعر بلغ 14.73 جنيه.

وشهدت الأسواق انخفاضات ملموسة في أصناف أخرى، حيث تراجع الليمون البلدي بنحو 2.96 جنيه ليصل إلى 32.04 جنيه، وانخفض ورق العنب البناتي بشكل كبير مسجلاً 84.01 جنيه للكيلو.

كما سجلت الملوخية 30.6 جنيه، والكوسة 21.98 جنيه، والفاصوليا الخضراء 32.81 جنيه للكيلو.

وفيما يخص أسعار الفلفل والباذنجان، سجل الفلفل الرومي 33.53 جنيه، والباذنجان الرومي 20.01 جنيه، بينما استقر الباذنجان الأبيض عند 24.78 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الفاكهة

وعلى عكس الخضروات، سجلت معظم أنواع الفاكهة تراجعات في تعاملات اليوم؛ حيث انخفض سعر التفاح المحلي بنحو 2.02 جنيه ليصل متوسط الكيلو إلى 56.02 جنيه، كما تراجع التفاح الجولدن ليسجل 79.06 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر التفاح العام نحو 83.07 جنيه للكيلو.

وفي سوق الموز، سجلت كافة الأصناف تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض الموز البلدي ليصل إلى 30.52 جنيه، والموز المغربي إلى 34.67 جنيه، والموز البيكو إلى 34.41 جنيه، بينما سجل الموز المستورد 39.54 جنيه للكيلو بتراجع قدره 4.28 جنيه.

كذلك تراجع سعر الخوخ بمقدار 2.69 جنيه ليصل إلى 57.31 جنيه للكيلو، وانخفض الكنتالوب ليسجل 26.45 جنيه.

وسجل الكيوي تراجعاً ليصل سعر الواحدة إلى 9.06 جنيه، بينما استقر سعر الجريب فروت عند 30 جنيهاً للكيلو.

وفي المقابل، سجلت بعض الأصناف ارتفاعات طفيفة أو استقراراً مائلاً للزيادة؛ حيث ارتفع جوز الهند بنحو 7.32 جنيه ليصل إلى 59.58 جنيه للكيلو، وزاد سعر الأناناس (الواحدة) ليصل إلى 114.17 جنيه، بينما سجل بلح العجوة استقراراً عند 53.21 جنيه للكيلو.