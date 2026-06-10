رسميا.. محمد النني يعلن رحيله عن الجزيرة الإماراتي

أعلن محمد النني، عن رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، بعد نهاية الموسم المنقضي.

وقال النني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم أعلن نهاية رحلتي مع نادي الجزيرة بعد موسمين".

وأضاف: "بشكر كل اللاعيبة وكل الأجهزة الفنية والإدارة على الدعم والمساندة، وشكر خاص جدا للجمهور الجزراوي علي دعمهم المستمر لينا".

وأتم: "نهاية رحلة وبداية رحلة جديدة إن شاء الله، أسأل الله التوفيق فيما هو قادم وبتمني التوفيق لنادي الجزيرة في المرحلة المقبلة.

وكان قد رحل النني بعد نهاية عقده مع نادي الجزيرة، بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق

وكتب النني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم أعلن نهاية رحلتي مع نادي الجزيرة بعد موسمين".