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واشنطن تهدد طهران: ترامب قد يطلق القوة العسكرية الكاملة إذا فشلت مفاوضات الاتفاق
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تهدد طهران: ترامب قد يطلق القوة العسكرية الكاملة إذا فشلت مفاوضات الاتفاق

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن المندوب الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن الرئيس دونالد ترامب قد يلجأ إلى استخدام القوة العسكرية الأمريكية “بكامل طاقتها” في حال لم تتوصل إيران إلى اتفاق مع واشنطن خلال “مهلة زمنية معقولة”.

وأوضح المسؤول الأمريكي في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” أن الولايات المتحدة تنتظر تقدماً في المفاوضات، لكنه حذر من أنه إذا لم تبد طهران استعداداً للتوصل إلى اتفاق خلال فترة مناسبة، فإن ترامب قد يستخدم ما وصفه بـ“القوة العسكرية الهائلة” لإجبارها على القبول، دون تحديد سقف زمني واضح لهذه المهلة.

وأكد المندوب أن ترامب “يمسك بزمام المبادرة” في ملف إيران، وأنه سيتصرف وفق ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافه.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أنه يدرس إصدار أوامر بشن ضربات جديدة تستهدف مواقع طاقة وجسور داخل إيران، متهماً الجانب الإيراني بالمماطلة في مسار التفاوض.

كما أشار إلى ضربات أمريكية سابقة استهدفت أنظمة رادار ومواقع دفاع جوي إيرانية خلال الليلة الماضية، موضحاً أن إيران حاولت إعادة بناء قدراتها الدفاعية خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنها تعرضت بحسب قوله لقصف مكثف من الطائرات الأمريكية.

وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه العمليات تحمل رسالة واضحة مفادها أن “الضغط مستمر”، وأنه في حال استمرار رفض إيران للتوصل إلى اتفاق، فإن التصعيد العسكري قد يتواصل.

المندوب الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي الناتو الرئيس دونالد ترامب إيران إيران وأمريكا

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