برئاسة أكرم الشافعي.. مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية يناقش عددا من الملفات الاقتصادية والتنظيمية

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية اجتماعًا برئاسة الأستاذ أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز دور الغرفة في خدمة مجتمع الأعمال والتجار بالمحافظة.

وتناول الاجتماع متابعة جهود تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة التجارية، إلى جانب بحث آليات دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتيسير الإجراءات أمام التجار وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار بالإسماعيلية.

وأكد أكرم الشافعي، خلال الاجتماع، حرص مجلس الإدارة على مواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق مصالح منتسبي الغرفة التجارية، ويعزز من دورها كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية وتقديم المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات التجار والمستثمرين.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي يجريها مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتفعيل المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار.